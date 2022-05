Streich: "Das wäre ein Riesenerfolg"

Vor dem Saisonfinale in Leverkusen bewertet Christian Streich das wahrscheinliche Szenario für den SC Freiburg und erklärt die Herangehensweise, auch mit Blick auf den großen Saisonhöhepunkt. An seinen erfahrensten Profi stellt er Forderungen.

Nach der Analyse des 1:4 gegen Union Berlin fühlt sich die Niederlage für Streich nicht mehr so klar an: "Die Mannschaft hat sich so viele Torchancen wie noch nie gegen Union erarbeitet. Leider hatten sie eine wahnsinnig hohe Effizienz und wir haben nicht gut genug verteidigt." An den defensiven Abläufen, angefangen beim richtigen Anlaufen der Offensivkräfte, wurde unter der Woche intensiv gearbeitet. Die Schlussfolgerung des Freiburger Trainers: "Wir gehen mit erhobenem Kopf nach Leverkusen, gegen die wir in der Hinrunde eines unserer besten Saisonspiele gemacht haben."

Der Auftritt beim 2:1-Sieg gegen die Werkself am 19. Dezember gebe zusätzlichen Mut. "Es ist bisher eine Top-Saison in der Bundesliga und die wollen wir mit einer sehr guten Leistung in Leverkusen abschließen", betont Streich. Zum Ende der Hinrunde zog der SC durch den Sieg im direkten Duell am Bayer-Team vorbei und überwinterte auf Platz 3. Das ist nun nicht mehr möglich. Eine Restchance gibt es auf den vierten Champions-League-Rang: Wenn Freiburg gewinnt und Leipzig bei fast schon abgestiegenen Bielefeldern verliert, wäre der SC erstmals im höchsten Europacup vertreten.

Was für Platz 7 passieren muss

Über die Königsklasse möchte Streich aber nicht sprechen, betont stattdessen: "Wenn wir die Europa League im letzten Spiel schaffen würden, wäre das eine großartige Leistung der Mannschaft und ein Riesenerfolg. Aber das haben wir noch nicht, der letzte Spieltag hat schon oft für kuriose Ergebnisse gesorgt. Wir müssen und werden total fokussiert sein, dass wir in Leverkusen ein gutes Spiel machen und ein ordentliches Ergebnis erzielen." Damit der SC noch auf Platz sieben abrutscht und über die Liga die Europa-League-Zulassung verpasst, müsste allerdings viel zusammenkommen: Ein Sieg von Union gegen Bochum, eine hohe Niederlage von Freiburg und ein hoher Sieg in Stuttgart des 1. FC Köln, der je nach Konstellation neun oder zehn Tore auf die Breisgauer aufholen muss.

Streich will sich mit derlei Rechenspielen gar nicht beschäftigen. Schließlich gehe es auch darum, aus einer guten Leistung und einem positiven Ergebnis Energie für den abschließenden Höhepunkt zu gewinnen: Das DFB-Pokalfinale gegen Leipzig. In beiden Spielen wird es auch auf Jonathan Schmid ankommen, besonders wegen des aktuellen Engpasses auf den offensiven Außenbahnen.

Schmid fit für 60 Minuten Top-Leistung

Mit dem jüngsten Auftritt des Franzosen, den er schon aus gemeinsamen A-Jugendzeiten kennt, war Streich nicht zufrieden. "Johnny hat es gegen Gladbach wirklich gut gemacht und Energie reingebracht. Gegen Union war es mir zu wenig. Das habe ich mit ihm auch besprochen. Ich erwarte von ihm ein anderes Auftreten, weil auch die jungen Spieler auf ihn schauen", sagt der 56-Jährige.

Der SC-Coach stellt konkrete Forderungen an seinen mit 295 Bundesligaeinsätzen erfahrensten Profi: "Er muss mehr Power und Energie zeigen. Gegen Gladbach hat er es gemacht. Es ist nicht einfach, er hat viel Verteidiger gespielt, jetzt wieder offensiv. Das ist meine Verantwortung. Aber er muss vorausgehen und sich total präsent zeigen, er muss sich wehren. Das erwarte von diesem Typen, der so gut Fußball spielen kann und so eine positive Erscheinung bei uns ist." Körperlich sei Schmid nach der langen COVID-19-Pause in der Hinrunde wieder bereit, zumindest 60 Minuten Top-Leistungen zu bringen, so Streich, der überzeugt ist: "Nächstes Mal ist es wieder mehr beim Johnny, weil wir ihn brauchen.