Streich: "… dann hast du 10, 15 Punkte weniger"

Mit dem 4:0 gegen Schalke klettert der SC Freiburg wieder auf einen Champions-League-Platz - und beendet seine gefühlte offensive Durststrecke der vergangenen Wochen fulminant. Für Trainer Christian Streich selbstredend genau der passende Anlass, mal wieder aufs Wesentliche hinzuweisen.

Trotz stabiler Ergebnisse herrschte beim SC in jüngerer Vergangenheit längst nicht nur eitel Sonnenschein. Von den Offensivdarbietungen seiner Schützlinge war Coach Christian Streich zuletzt keineswegs sonderlich angetan. Vom 23. bis zum 28. Spieltag hatten sich die Breisgauer im Schnitt nur 3,3 Torchancen pro Partie herausgespielt, diese Bilanz war definitiv zu mau für einen Europacup-Anwärter. Gegen Schalke nun platzte der Knoten eindrucksvoll: Ein sattes Dutzend Möglichkeiten markieren den zweithöchsten Wert der Saison nach den 16 Gelegenheiten beim 1:0 gegen Bochum am 4. Spieltag. Gästetrainer Thomas Reis formulierte nicht von ungefähr: "Das 4:0 tut weh, aber Gottseidank war es nur ein 4:0. Wir hätten noch drei, vier Tore mehr fangen können."

"Nix Euphorie. Wir haben einmal ein Spiel gewonnen."

Grund zur Zufriedenheit hatte sein Gegenüber Streich also allemal. Doch wäre Streich nicht Streich, hätte er gedanklich nicht schon kurz nach dem Abpfiff wieder umgeschaltet auf die kommenden Herausforderungen. Einen Abend lang dürfe man sich zwar freuen, beschied der Fußballlehrer, doch mit "Euphorie und Zeugs" solle ihm bloß keiner kommen: "Nix Euphorie. Wir haben einmal ein Spiel gewonnen. Aber entscheidend ist, was jetzt passiert. Wochenlang hieß es, wir haben nicht genug Chancen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in Köln nicht wieder nur zwei oder drei Chancen haben, sondern fünf oder sechs." In der jetzigen Saisonphase auch Erfolgserlebnisse "schnell abzuhaken" sei "extrem wichtig".

"Unsere Präsenz gegen den Ball hat zu Chancen mit Ball geführt."

Und: Die in der Natur der Sache liegenden Prioritäten nie aus den Augen zu verlieren. "Unsere Präsenz gegen den Ball hat dann auch zu Chancen mit Ball geführt." Nur mit dieser Haltung lasse sich auch am kommenden Samstag der "heiße Ritt in Köln" bewältigen: "Wir müssen wieder so präsent sein, dann haben wir eine Chance. Sonst verlieren wir." Die eigene Erfolgsbilanz habe "viel mit Haltung und Disziplin zu tun".

Tugenden, die seine Profis par excellence verkörpern, namentlich nannte Streich in diesem Zusammenhang etwa Nicolas Höfler, Maxi Eggestein, Yannik Keitel und Lucas Höler. Freilich bei weitem ohne Anspruch auf Vollständigkeit. "Die verstehen, worum es da geht", lobt der Coach, "wenn du das nicht machst, dann hast du 10, 15 Punkte weniger." Klingt dramatisch, aber: Tabellarisch würde sich Freiburg dann aktuell immer noch auf Augenhöhe mit Wolfsburg, Frankfurt und Mönchengladbach bewegen …