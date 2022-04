Streich: "Dann halt mit Maske reinbrüllen"

Am Karsamstag startet der SC Freiburg gegen den VfL Bochum in seine nächste englische Woche. Trainer Christian Streich erwartet in Bundesliga und DFB-Pokal Duelle unter Hochspannung und appelliert an den Rückhalt der Heimfans.

Im Regel-Dschungel der Corona-Auflagen verliert man schnell den Überblick. Kein Problem, auch Christian Streich fand eine pragmatische Lösung. "Ich hoffe sehr, dass jetzt, wo es keine Maskenpflicht mehr gibt, die Leute uns maximal unterstützen und ohne Maske singen und Schlachtgesänge anstimmen", appellierte der Cheftrainer des SC Freiburg auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Heimspiel seiner Mannschaft gegen den VfL Bochum (Anpfiff Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die strengen Regeln sind fort, Rücksicht schadet trotzdem nicht. Deswegen musste sich Streich nach einem kurzen Hinweis seines Pressesprechers, der Sport-Club bitte weiterhin darum, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, korrigieren. "Dann halt mit Maske reinbrüllen", forderte der 56-Jährige und betont: "Wir brauchen ein Stadion, das kocht."

Der SC-Coach baut darauf, dass der eigene Anhang seine Spieler zu Höchstleistungen peitscht. Denn die kommenden Aufgaben versprechen gleichermaßen Hochspannung wie Fallhöhe. Nach dem Duell mit Bochum fahren die Südbadener zum DFB-Pokal-Halbfinale zum Hamburger SV (Dienstag, 20.45 Uhr). Am Wochenende empfangen sie dann Borussia Mönchengladbach zum Abschluss der englischen Woche. Neben dem Pokalfinale geht es in der Liga weiterhin auch um den Einzug in einen internationalen Wettbewerb. "Die Meisterschaft geht jetzt in die Endphase", sagt Streich und warnt: "Die nächsten drei Spiele sind hoch spannend. Jedes kann darüber entscheiden, wo wir am Ende stehen."

Durchaus Druck also. Der dienstälteste Trainer im deutschen Oberhaus registriert vor allem eine "positive Grundspannung" bei seinen Profis. Einerseits spreche man untereinander kritisch über Defizite, etwa nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende in Frankfurt. Andererseits werde im Training auch mal gelacht, das Trainerteam bestärkt die Spieler in deren Selbstvertrauen.

Jetzt schauen wir, wie weit die Füße tragen. Christian Streich

"Fakt ist", betont Streich, "dass wir bis jetzt eine gute Saison gespielt haben." Außerdem habe man in den vergangenen beiden Jahren bereits solide Platzierungen belegt (2019/20: 8. Platz, 2020/21: 10. Platz). "Jetzt schauen wir, wie weit die Füße tragen", sagt er entspannt. Immerhin wären die erste Finalteilnahme im Pokal und der vierte Einzug in einen internationalen Wettbewerb der Klubgeschichte möglich. Nach der laufenden Spielzeit könne nun niemand sagen, der SC Freiburg habe eine schlechte Saison gespielt. Vielleicht aber doch, nach so einem Jahr etwas verpasst haben.