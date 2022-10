Streich: "Da hätte ich ja Depressionen gekriegt …"

Nach der Klatsche in München will sich der SC Freiburg im Pokal gegen St. Pauli rehabilitieren. Die jüngste Finalteilnahme erzeugt für Christian Streich, der frühes Ausscheiden kennt, keinen besonderen Druck. Absolute Priorität habe ohnehin etwas anderes.

Vor und mit der Mannschaft verzichtete Streich auf eine Videoanalyse des 0:5 in München. Die Klatsche arbeitete er im Trainerteam und für sich auf, um am Dienstagnachmittag zu unterstreichen: "Jeder kann in München verlieren, aber wegen der Art und Weise waren wir mit uns sehr unzufrieden. Jeder hat gesehen, dass es von jedem zu wenig war. Auch ich war nicht gut genug."

Untypischerweise hätten seine Spieler während der Partie "ein bisschen den Kopf verloren und dann falsch gehandelt". Das habe ihn naturgemäß nicht gefreut, so Streich: "Aber ich kann damit leben, die Jungs haben es bisher so gut gemacht." Und gleich am Mittwochabend mit dem Pokalheimspiel gegen St. Pauli (18 Uhr, LIVE! bei kicker) die nächste anspruchsvolle Aufgabe vor Augen.

Müdigkeit bei seinen Profis sei in der fünften von acht englischen Wochen in dieser Halbserie kein Thema und soll nach Ansicht des 57-Jährigen, der sich nach erst kürzlich überstandener Coronainfektion selbst "noch müde" fühlt, aber etwa am Montag bei einem Schwarzwald-Spaziergang Erholung fand, auch keines werden. "Wir gehen mit aller Energie rein, haben Kraft genug. Es wird ein ganz enges, hartes und umkämpftes Spiel, in dem wir am Ende die Nasenspitze vorne haben wollen", sagte Streich, der sich erneut als "totalen Fan" des DFB-Pokals bezeichnete.

Die innige Beziehung zu diesem K.-o.-Wettbewerb bekam erst im Mai neue Nahrung, durch die erstmalige Freiburger Finalteilnahme im Profibereich. "Das ganze Drumherum in Berlin war überwältigend, eine große Reise für uns alle rund um den Sport-Club", geriet Streich trotz der bitteren Niederlage im Elfmeterschießen gegen Leipzig wieder ins Schwärmen. Schon zu A-Jugendzeiten habe ihm der Pokal "unglaubliche Erlebnisse und absolute Höhepunkte als Trainer beschert". 2006, 2009 und 2011 gewannen Streich und der SC den DFB-Junioren-Vereinspokal.

Führen der Endspielauftritt und die große Lust auf eine direkte Wiederholung nun zu erhöhtem Druck im SC-Ensemble? An diesen Zusammenhang habe er bisher keinen Gedanken verschwendet, so Streich: "Wenn du ein Heimspiel im Pokal hast, jetzt gegen St. Pauli, dann willst du weiterkommen. Sonst würdest du dich sehr ärgern. Es wäre einfach eine Enttäuschung, wenn wir nicht gewinnen würden. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir im Pokalfinale waren. Das wird, solange ich lebe, ein einzigartiges Erlebnis bleiben."

Kann Kyereh gegen den Ex-Klub spielen?

Hinzukommt: "Davor sind wir öfter mal in der 2. Runde ausgeschieden. Da hätte ich ja Depressionen gekriegt, wenn ich mich die ganze Zeit damit auseinandergesetzt hätte", erklärte Streich und machte bei aller Wertschätzung für Cup-Wettbewerbe, wie sie der SC derzeit auch überaus erfolgreich der Europa League entgegenbringt, deutlich: "Das nächste Spiel ist immer das wichtigste, aber absolute Priorität als Ganzes hat für uns, und ich glaube für alle anderen Mannschaften auch, die Bundesliga."

Gegen eine erneute Frühsommer-Dienstreise in die Hauptstadt wird Streich dennoch nichts einzuwenden haben. Ob Daniel-Kofi Kyereh, der vorige Saison 13 Tore und elf Assists für St. Pauli auflegte und die jüngsten beiden SC-Partien wegen muskulärer Probleme verpasste, gegen sein Ex-Klub mitwirken kann, sei fraglich. Streich werde beim kleinsten Zweifel an der Einsatzfähigkeit des Zehners kein Risiko eingehen und kündigte zumindest an, nicht dieselbe Startelf zu nominieren, die die ersten vier Gegentore bei der Klatsche in München kassierte.