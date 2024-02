Streich: "Da haben sie in Augsburg natürlich gejubelt"

Nach der Energieleistung in der Europa League am Donnerstagabend, gekrönt vom Einzug ins Achtelfinale, folgt für den SC Freiburg der nächste Kraftakt in der Bundesliga beim FC Augsburg am Sonntagabend, fürchtet Trainer Christian Streich.

Als Michael Gregoritsch in der letzten Minute der Nachspielzeit gegen RC Lens den dort schon möglichen Siegtreffer liegen ließ - obwohl er "den normal immer macht", wie Streich über den Kopfball des Österreichers sagte -, da "haben sie in Augsburg natürlich gejubelt, weil es in die Verlängerung ging", mutmaßte der SC-Coach. "In Augsburg wird’s brutal schwer, weil Augsburg uns auffressen will, die sind extrem körperlich und aggressiv, und können Fußball spielen", fügte er hinzu. Wie seine Spieler geht aber auch er davon aus, dass das gedrehte Spiel gegen Lens mit dem 3:2-Sieg dem Team Kraft gibt.

Trotz Rückkehrer Ginter eine angespannte Personalsituation

"Das gibt uns auf jeden Fall Energie, solche positiven Erlebnisse, und in Augsburg müssen wir uns wieder voll reinhauen", sagte Verteidiger Matthias Ginter, der gegen Lens in der Schlussphase der regulären Spielzeit eingewechselt wurde. Der 30-Jährige ist nach seiner Pause wegen einer Achillessehnenreizung früher zurückgekehrt als gedacht, und verbessert damit wieder die Personalsituation der Breisgauer. Von den Stammspielern fehlt nur noch Philipp Lienhart (Leisten-OP), außerdem wird wohl Yannik Keitel wieder ausfallen, der nach seinen Einsätzen als zentraler Mann in einer Dreierkette in Lens und beim 3:3 gegen Frankfurt Rücken- und Wadenprobleme bekommen hat.

Trotzdem müsse das Trainerteam bei der Aufstellung in Augsburg "basteln, basteln, basteln", sagte Streich. Auf Siegtorschütze Gregoritsch und Noah Weißhaupt hatte er am Donnerstagabend bewusst in der Startelf verzichtet, weil er davon ausgegangen war, dass seine Mannschaft gegen die Franzosen viel laufen muss, und die beiden Offensiven bei so viel Aufwand nicht in so aussichtsreiche Positionen gekommen wären. Gleiches galt vermutlich für Vincenzo Grifo, der ebenfalls von der Bank kam. Die Variante mit Nicolas Höfler im Zentrum der Dreierkette, die der Sport-Club nach den Einwechslungen der Offensiven erstmals ausprobierte, könnte auch eine Option für kommende Spiele sein, weil er "ballsicher und taktisch sehr gut ist", wie Streich erklärte. Höfler steht vor seinem 250. Bundesligaspiel für seinen Verein.

Kommt der Lieblingsgegner zur richtigen Zeit?

Das Augenmerk des SC wird auch in Augsburg zunächst auf einer stabilen Defensive liegen. "Man möchte nicht immer zurückliegen und zurückkommen müssen", sagte Gregoritsch, "es ist auch wichtig, dass wir es hinkriegen, mal wieder in Führung zu gehen - immer geht so eine Aufholjagd nicht." Außerdem habe die Mannschaft in der Bundesliga "zu lange nicht mehr gewonnen". Freiburg ist seit vier Spieltagen sieglos, hat die jüngsten drei Auswärtsspiele verloren, und dabei jeweils drei Gegentore kassiert.

Vielleicht kommt für die Freiburger das Gastspiel am Sonntag beim FCA (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gerade zur richtigen Zeit, denn gegen Augsburg ist der Sport-Club seit zehn Partien unbesiegt. Nur gegen Nürnberg (zwölf Spiele von 2009 bis heute) gab es eine längere Serie ohne Niederlage. Und nur gegen den FCA holte Streich schon zwölf Siege in der Bundesliga (sechs Remis, vier Niederlagen). Ein besonderes Spiel ist die Partie für Gregoritsch, weil er in Augsburg die längste Station im Profibereich hatte, noch viele Freunde dort hat, und einen "sehr guten Abschied" hatte, wie er betonte.