Streich: "Brauchen Ballbesitz, sonst wirst du erdrückt"

Die Bilanz der Freiburger beim FC Bayern ist verheerend, sowohl die des Vereins als auch die persönliche des Trainers. Aber nicht nur der erste Pflichtspielsieg in München im April dieses Jahres stimmt Christian Streich vor der erneuten Reise in die bayerische Landeshauptstadt zuversichtlich.

"Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, kriegen wir das eine oder andere Tor", sagte der SC-Coach nach dem 1:2 in der Europa League gegen West Ham United im Hinblick auf das nächste Auswärtsspiel in der Liga bei den Bayern (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Die zweite Halbzeit war wirklich ansprechend, so wollen wir auftreten", sagte Streich. Er weiß, dass sein Team deutlich mutiger und ballsicherer sein muss als am Donnerstagabend, um in München zu bestehen. "Dafür brauchen wir eine richtig gute Leistung", so der 58-Jährige. "Es ist uns noch nicht oft gelungen, in München zu gewinnen, ehrlich gesagt einmal - aber das war umso schöner."

An den 2:1-Erfolg Anfang April im DFB-Pokalviertelfinale, in dem der Sport-Club einen frühen Rückstand drehte, denken die Freiburger weiterhin gerne zurück, auch wenn danach das Aus im Pokal-Halbfinale gegen Leipzig folgte. Vergangene Saison surften die Freiburger allerdings auf einer Erfolgswelle, standen fast die gesamte Saison unter den Top 5.“Jetzt ruckelt's an manchen Stellen“, gab Streich zu bedenken. Dazu gehört für ihn unter anderem der langfristige Ausfall von Kapitän Christian Günter, der in der Kabine und vor allem auf dem Platz vermisst wird. Ohne den dynamischen Linksverteidiger fehlten dem SC-Spiel laut Streich "Tiefe und Tempo", Günter habe Zwischenräume geöffnet, auch für Linksaußen Vincenzo Grifo.

Nicht nur Günter wird in München weiterhin fehlen, auch Mittelfeldspieler Nicolas Höfler - der im April in München den zwischenzeitlichen Ausgleich schoss - ist noch einmal gesperrt. Das findet Streich "gerade gegen so einen Topgegner nicht erfreulich, aber dann kriegen andere die Chance". Yannik Keitel wird dafür wohl nicht in Frage kommen. Der Höfler-Vertreter musste beim jüngsten Heimsieg gegen Augsburg mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden. Und auch Michael Gregoritsch, der nach demselben Spiel wieder Wadenprobleme hatte, wird nach Einschätzung seines Trainers eher nicht zur Verfügung stehen, auch wenn er die Hoffnung darauf noch nicht aufgegeben hat.

"Wir spielen gegen eine herausragende Mannschaft, deswegen werden wir versuchen herausragend zu arbeiten und im Rahmen unserer Möglichkeiten Fußball zu spielen, dann haben wir auch eine Chance", sagte Streich. Während West Ham eher auf Konter ausgerichtet war, treffen die Freiburger nun auf einen anderen Gegner. "Aber wir wollen in München auch Ballbesitz, wir brauchen Ballbesitz, sonst wirst du erdrückt", weiß der SC-Coach. "Es ist auch unsere Identität, selber den Ball haben zu wollen." Auf gerade einmal 33 Prozent Ballbesitz kamen die Freiburger im gewonnenen Pokalspiel im April.

Streichs schlechter Punkteschnitt gegen die Bayern

In der Bundesliga waren drei Unentschieden die einzigen Teilerfolge der Freiburger in 23 Versuchen beim FCB. Und Trainer Streich hat gegen keine Mannschaft einen so schwachen Punkteschnitt wie gegen Bayern: In insgesamt 21 Duellen mit dem FCB holte er nur einen Sieg bei fünf Remis und 15 Niederlagen, das macht im Schnitt nur 0,38 Punkte pro Spiel. Nur vier Trainer haben häufiger gegen Bayern verloren. Bei einer weiteren Niederlage zieht der SC-Coach mit Bruno Labbadia und Dieter Hecking gleich (beide 16). Nur Friedhelm Funkel (23) und Heinz Höher (18) waren dem Rekordmeister noch häufiger unterlegen.

Auch gegen FCB-Coach Thomas Tuchel hat Streich in der Bundesliga mit zwei Remis und sechs Niederlagen keine gute Bilanz. Er traf auf keinen anderen Trainer so oft, ohne gewonnen zu haben. Trotzdem sagt er: "Wir fahren erhobenen Hauptes nach München, wir haben zehn Punkte und das letzte Spiel gewonnen." Mut mache ihm zudem die "gute zweite Halbzeit" gegen West Ham.