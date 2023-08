Streich bedauert Flicks "unpopuläre Entscheidung"

Der SC Freiburg wird mit dem gleichen Personal zum baden-württembergischen Duell beim VfB Stuttgart reisen, auf das er schon beim Heimsieg gegen Bremen setzen konnte. Zwei Transfers haben sich kurzfristig zerschlagen.

Neben Leon Goretzka, Timo Werner und Thomas Müller gehört auch Matthias Ginter zu den von Bundestrainer Hansi Flick Enttäuschten, weil er sie nicht für die kommenden Länderspiele nominiert hat. "Für Gindes ist das schade, da ist man traurig und wütend, aber es geht immer um den Umgang damit", sagte Christian Streich in der Pressekonferenz vor dem Spiel in Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Flick habe mit ihm und auch mit dem 30-jährigen Innenverteidiger telefoniert, berichtete der SC-Trainer. "Du musst als Trainer nicht selten unpopuläre Entscheidungen treffen, aber das schließt nichts aus für die Zukunft." Wenn Ginter in Stuttgart eine gute Leistung zeige, sei er "für die nächste Nominierung wieder ein Stück näher dran".

Nach dem Derby beim VfB wird er nun aber in Freiburg bleiben und in der Länderspielpause mit dem Sport-Club zum Freundschaftsspiel beim Karlsruher SC (Donnerstag, 14 Uhr) fahren. Das könnte für Junior Adamu der Bewährungstest vor einem möglichen ersten Bundesligaeinsatz sein. Der österreichische Nationalspieler wurde nach seinem Wechsel zum SC von einem Patellaspitzensyndrom ausgebremst, und soll am kommenden Wochenende erstmals im neuen Trikot auflaufen. Allerdings ist geplant, dass der 22-jährige Angreifer zunächst in der Drittligamannschaft Wettkampfminuten in die Beine kriegt. Wenn er das und den KSC-Test gut verkraftet, "ist er richtig weiter", sagte Streich. In Stuttgart können alle dabei sein, die auch beim 1:0 gegen Bremen am vergangenen Samstag zum Kader gehört haben. Lucas Höler, der angeschlagen ausgewechselt werden musste, ist wieder fit. Nur die Langzeitverletzten fehlen, zu denen nach dem erneuten Unterarmbruch weiter Kapitän Christian Günter gehört.

Einen Tag bevor das Transferfenster schließt, ist weiter offen, ob zu den drei Neuzugängen der Breisgauer in diesem Sommer - neben Adamu sind das die Rückkehrer Florian Müller und Maximilian Philipp - noch einer dazu kommt. "Wir hatten was in Aussicht, was sehr gut gepasst hätte", sagte Streich, aber bei beiden Optionen hätten sich die jeweiligen Vereine entschieden, dass sie die Spieler doch nicht abgeben wollen. "Jetzt wird’s natürlich eng von der Zeit." Der Kader sei nicht "nicht so breit", es dürften nicht viele ausfallen. "Aber wir wollen sehr überlegte Sachen machen, die uns helfen, der Trainingsgruppe helfen, vielleicht der zweiten Mannschaft helfen - über die es eine Entwicklung geben kann", erklärte der SC-Coach.

Am Freitag steigt bei den Freiburgern nicht nur die Spannung bezogen auf den Transferschluss, sondern die Blicke gehen auch nach Monaco zur Auslosung für die Europa-League-Gruppenphase. Ein mögliches Duell mit dem FC Liverpool und Jürgen Klopp würde Streich reizvoll finden: "Mit den Jungs mal in einem Pflichtspiel an der Anfield Road zu spielen, wäre toll." Schottland oder Moldau wären für ihn aber auch attraktive Reiseziele, "am liebsten irgendwo hin, wo wir noch nicht waren". Auf ein erneutes Duell beispielsweise mit Olympiakos Piräus, die ebenfalls wieder im Lostopf sind, könne er verzichten.