Streich: "Auf dem Platz war es nullkommanull hitzig"

Für das zweite Spiel gegen Leipzig innerhalb einer Woche wünscht sich SC-Trainer Christian Streich faire Emotionen auf der Tribüne und hitzigere Zweikampfduelle seiner Spieler.

Nach den Fan-Vorfällen beim Pokal-Aus am Dienstagabend gegen Leipzig hat sich Streich vor dem Bundesliga-Wiedersehen in der gleichen Woche (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) deutlich positioniert. "Dass jetzt auch bei uns Sachen geworfen werden, geht gar nicht, das geht in eine völlig falsche Richtung", kommentierte Streich die Becher- und Münzwürfe von verschiedenen Tribünen. "Die Leute, die so was machen, egal wo sie stehen oder sitzen, sollen daheim bleiben. Das ist für uns eine Katastrophe."

Vor dem zweiten Duell mit RB hat der Verein bekanntgegeben, dass er neun vorläufige Stadionverbote verhängt hat gegen die Zuschauer, die in der zweiten Hälfte von der Südtribüne in den Innenraum gesprungen waren.

Während die Emotionen bei einigen Zuschauern zum Ärger des SC-Coaches überkochten, hätte er sich auf dem Platz mehr Feuer gewünscht. Dort sei es "null komma null hitzig" zugegangen, "wir waren zu brav", so Streich, "Leipzig konnte machen, was sie wollten, das war kein Pokalfight". Die Gründe dafür seien "relativ banal" gewesen: "Zu große Abstände, zu schwaches Zweikampfverhalten, eine schwache Tagesform von einigen Spielern."

Dazu sei ein starker Gegner gekommen mit "extremer individueller Qualität", der auch noch effizient war. "Wir müssen ein paar Dinge anders machen als in anderen Spielen", kündigte Streich für das zweite Aufeinandertreffen an, selbstredend ohne dabei ins Detail zu gehen. "Ich hoffe, dass es zu fairen und guten Zweikämpfen kommt."

Grifo drängt wieder in die Startelf

Personell dürfte es Veränderungen im Vergleich zum Dienstag geben, nicht nur, weil der Einsatz von Ritsu Doan fraglich ist. Der Japaner musste schon während des Pokalspiels am Knie behandelt werden. "Es kann sein, dass er ausfällt, dann hoffen wir, dass er bis zum nächsten Spiel wieder in Frage kommt", sagte Streich. Außerdem wird sich Vincenzo Grifo Hoffnungen machen, dass er diesmal wieder zur Startelf gehört. "Ich habe ihn ganz normal erlebt. Alle waren enttäuscht", sagte der SC-Coach, angesprochen auf den italienischen Nationalspieler. "Er war 20 Minuten nicht dabei. Wir haben das Spiel verloren, alle, einschließlich Vince. Jetzt geht es bei 0:0 los, für alle, einschließlich Vince." Es gebe jedes Wochenende enttäuschte Spieler, "Trainer sind Enttäuscher".

Und auch wenn der Traum vom zweiten Pokalfinale geplatzt ist, und die Freiburger klar unterlegen waren, betonte Streich die "sensationelle Situation" in der Liga, in der beide Teams nun als direkte Konkurrenten um die Champions-League-Plätze aufeinander treffen: "Dass wir nach 30 Spieltagen vor dieser Mannschaft stehen, ist eigentlich nicht erklärbar, aber es ist alles erarbeitet von den Jungs und erspielt - und jetzt muss uns Leipzig erst mal schlagen am Samstag."

Neuerungen am Europa-Park Stadion

Vor dem zweiten Heimspiel in dieser Woche hat der Sport-Club geplante Neuerungen am Europa-Park Stadion präsentiert. Um das Gedränge unter den Zuschauern zu entzerren, sollen zusätzliche Aufenthaltsflächen von insgesamt 5000 Quadratmetern entstehen. Nachdem es Beschwerden von Zuschauern über versperrte Wege und lange Schlangen an den Kiosken gab, soll der Umlauf hinter der Süd-, Ost- und Nordtribüne deutlich erweitert werden. Auf der Südseite ist zwischen dem Stadion und dem Trainingsgelände ein 900 Quadratmeter großer überdachter Verkaufs- und Aufenthaltsbereich mit Kiosken und WC-Anlagen vorgesehen.

Auf dem Boulevard vor dem Stadion sind außerdem ein neuer Biergarten und Plätze für Food-Trucks geplant, die vor und nach den Spielen bewirtschaftet werden sollen. Die Pläne müssen noch vom Baurechtsamt der Stadt genehmigt werden. Im Fanbeirat des SC gab es bereits große Zustimmung, berichtet der Verein.