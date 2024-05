Streich: "Als Buch kannst du das nicht verkaufen"

Eine prägende Bundesliga-Ära ist zu Ende. Zum Abschied als Freiburg-Trainer hat sich Christian Streich im kicker-Gespräch (Montagsausgabe) ausführlich geäußert. Unter anderem über seine Art der Zufriedenheit und den täglichen Antrieb in seinem bisherigen Job.

Von außen betrachtet ist es eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte, die der SC Freiburg in der zwölfeinhalb Jahre währenden Ära von Christian Streich geschrieben hat. Aber ist der Cheftrainer, der die sportliche Weiterentwicklung mit seinem Trainerstab sowie den Sportchefs Jochen Saier und Klemens Hartenbach vorangetrieben hat, denn selbst zufrieden?

"Zufrieden? Meinen Sie, ich hätte damals gedacht, dass ich so lange Trainer bleibe, wir nur einmal absteigen, uns aber viermal für den Europapokal qualifizieren, K.-o.-Spiele, Halbfinals und ein Endspiel spielen dürfen?", beginnt Streich im großen kicker-Gespräch zu seinem Abschied (Montagsausgabe) mit einer rhetorischen Gegenfrage.

Einem anderen Aspekt, der die beim SC groß geschriebene Aus- und Weiterbildung betrifft, misst er große Bedeutung bei: "In den vergangenen Jahren hatte ich außerdem kaum noch Spiele, wo beim Gegner kein Spieler gespielt hat, mit dem wir in der Jugend oder bei den Profis gearbeitet haben."

Ich bin einfach nur dankbar und froh, und das alles in einem Verein, das ist außergewöhnlich. Christian Streich

In Bezug auf das insgesamt seit Ende 2011 Erlebte meint er: "Wenn das damals jemand so ausgemalt hätte, hätte ich gesagt: Als Buch kannst du das nicht verkaufen, weil es vollständig unrealistisch ist. Ich bin einfach nur dankbar und froh, und das alles in einem Verein, das ist außergewöhnlich. Ich hatte wahnsinnig gute Unterstützung, im Verein und von den Menschen. Die haben an das geglaubt, was wir machen. Das hat ungemein geholfen."

Streich verrät, was ihn in diesen Jahren antrieb

Bei aller Unterstützung: Was war jeden Tag aufs Neue innerhalb dieser langen, intensiven Zeitspanne Streichs hauptsächlicher Antrieb? "Die Menschen zu treffen, die ich mag, mit den Spielern auf dem Platz trainieren. Mit den Jungs zusammen zu sein, mit ihnen zu üben, als Trainer wirken zu können und zu merken, dass die Jungs einen respektieren, manchmal auch mehr als das. Als Mensch und als Fußballlehrer", erklärt Streich.

"Großartig und vielfältig" sei sein bislang ausgeübter Beruf - zuvor war Streich ab 1995 Nachwuchs-Trainer beim SC, vorwiegend in der A-Jugend. "Man sitzt auch einige Zeit am Computer, ist aber regelmäßig an der frischen Luft und hat vor allem mit vielen Menschen zu tun, auch aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen", so Streich, der betont: "Das wollte ich immer machen. Man teilt die Begeisterung für das Spiel, darf es in meiner Funktion mit anleiten und etwas auf dem Platz entstehen lassen. Was will ich mehr?"

Das gilt allerdings seit dem 18. Mai, dem Ende der jüngsten Bundesliga-Saison, nicht mehr. Vorerst will Streich nach 29 intensiven Trainer-Jahren nicht mehr als Fußballlehrer arbeiten. Sondern die Zeit für andere Dinge des Lebens nutzen.

Seine Ideen für die fußballfreie Zeit, die Heim-EM, der Abschiedsentschluss, Stimmungsschwankungen, Ausraster, versuchte Manipulation beim Abraham-Rempler, Angst als Antrieb, seine Höhepunkte und die Kindheit in der Familienmetzgerei - über all das spricht Streich im großen Interview im aktuellen kicker (Montagsausgabe, ab Sonntagabend im eMagazine).