Streich adelt verletzten Gulde: "Eine Weltklasse-Haltung"

Über Wochen zeigte Manuel Gulde nach persönlich bitterer Hinrunde meist stabile Auftritte in der Freiburger Innenverteidigung, fällt nun aber wohl wieder aus. Vom Trainer gibt es große Komplimente für den Back-up.

Sein Ballgewinn nach aufmerksamem Herausstechen gegen Serge Gnabry leitete noch einen vielversprechenden Angriff ein, an dessen Ende Kapitän Christian Günter den Ball aus spitzem Winkel über das Tor jagte. Da saß Gulde allerdings schon auf dem Boden, nach kurzer Behandlung musste er mit dicker Bandage am rechten Oberschenkel nach gut 30 Minuten am Samstag im Ligaduell mit den Bayern (0:1) vom Platz begleitet werden.

Lob von Trainer Streich

Christian Streich vermutete am Samstag mindestens "einen kleinen Muskelfaserriss", zu seinem großen Bedauern. "Er hat es top gemacht, es war richtig schade, dass er rausmusste, weil er so gut drin war. Manuel spielt gute gegen solche gute Mannschaft, weil er mit seiner Handlungsschnelligkeit so schnell im Kopf ist", lobte der SC-Coach seinen Innenverteidiger, der Stammkraft Philipp Lienhart seit dessen verletzungsbedingter Auswechslung während des Achtelfinalhinspiels in der Europa League bei Juventus Turin am 9. März vertreten hatte.

In den sechs Einsätzen seitdem zeigte Gulde - das besonders für ihn mit Gelb-Rot unglücklich verlaufene Rückspiel gegen Juve (kicker-Note 4,5) ausgenommen - stabile Leistungen, überzeugte vor allem beide Male gegen die Bayern. "Es freut mich total, dass er so gut gespielt hat, weil er echt wochenlang auf der Bank saß", fährt Streich mit den Komplimenten für seine Nummer 5 fort: "Manuel Gulde ist auch ein Ausdruck dieser Mannschaft."

Guldes Einstellung als Vorbild

Er habe trotz seiner Reservistenrolle immer gut trainiert und sei im Gespräch mit Streich immer klar gewesen. "Er hat zu mir gesagt: Ich mache alles in jedem Training. Dann habe ich zu ihm gesagt: Du machst es super im Training, obwohl du seit Wochen nicht spielst. Da hat er gesagt: Wenn ich es nicht mehr aushalten würde, komme ich zu ihnen", berichtet Streich von den Unterhaltungen und adelte seinen Abwehrmann: "Das ist doch eine Weltklasse-Haltung und ein Vorleben für die jungen Spieler, die auch teilweise nicht kicken. Manuel Gulde hat insgesamt eine super Entwicklung gemacht."

Lienhart steht bereit

Nun seien wieder andere Profis gefordert, so Streich. Allen voran der genau rechtzeitig genese Lienhart, der auch mit dem rechten Oberschenkel zu kämpfen hatte. Und Gulde? Für den schon seit 2016 beim SC angestellten Verteidiger erscheint nach einem persönlich bitteren ersten Halbjahr die aktuelle Spielzeit, trotz der neuen Verletzung, schon jetzt in einem deutlich positiveren Licht.

Gulde hat durch die jüngsten Wochen auch in dieser für Freiburg insgesamt herausragend erfolgreichen Saison seine sportliche Verlässlichkeit unter Beweis gestellt, dabei sein erhofftes Europacup-Debüt gefeiert und vor allem seinen Teil zum historischen Pokalsieg bei den Bayern beigetragen. Nun steht der Genesungsprozess im Vordergrund und am Saisonende bei noch einem Restvertragsjahr ein Abwägungsprozess, wie der 32-Jährige bereits kurz vor Weihnachten im Gespräch mit dem kicker ankündigte. Die vergangenen Wochen dürften die Lust auf einen Verbleib gesteigert haben.