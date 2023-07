Streamingdienst ist neuer Hauptsponsor des 1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat einen neuen Hauptsponsor. Das Logo von Streamingdienst "Paramount+" ziert in der neuen Saison die Brust der "Eisernen".

Zuletzt war Paramount bereits als Ärmelsponsor auf den Union-Trikots in Erscheinung getreten. Zunächst mit seiner Marke "Comedy Central", dann mit dem Logo seines Streamingdienstes "Paramount+". Mit diesem läuft Union künftig in allen Wettbewerben auf dem noch prominenteren Werbeplatz auf der Trikotbrust auf.

"Mit 'Paramount+' konnten wir einen renommierten internationalen Partner für uns gewinnen, mit dem wir den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortsetzen möchten", erklärte Jan Boysen, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, in einer Pressemeldung des Vereins. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und natürlich auf das ikonische Logo auf unseren neuen Trikots."

In der kommenden Saison spielt Union als Tabellenvierter der Bundesligaspielzeit 2022/23 erstmals in der Vereinsgeschichte in der Champions League. Dort war das "Paramount+"-Logo am Ende der vergangenen Saison auf größter Bühne zu sehen: beim Champions-League-Finale von Istanbul auf den Trikots von Inter Mailand beim 0:1 gegen Manchester City. Ein Paramount-Engagement als Trikotsponsor beim FC Chelsea war hingegen am Veto der Premier League gescheitert.

Der Streamingdienst wird laut Verein auch auf den Werbebanden im Stadion An der Alten Försterei und auf den digitalen Kanälen von Union sichtbar werden. Der bisherige Hauptsponsor, Digitalversicherer "wefox", mit dem Union bereits seit 2018 zusammenarbeitet, bleibt den Berlinern weiterhin als Partner erhalten.