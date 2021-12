Streamer 'Castro1021' vom FUT-Transfermarkt gebannt

Schock im Livestream: Der beliebte Streamer 'Castro1021' ist permanent vom FUT-Transfermarkt gebannt worden - angeblicher Tatbestand: "Coin Distribution".

Edwin Castro, besser bekannt als 'Castro1021', zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten und reichweitenstärksten FIFA-Streamern weltweit. Der US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln vereint auf Twitch und YouTube insgesamt mehr als fünf Millionen Follower respektive Abonnenten. Doch nicht nur 'Castro1021' profitiert von den FIFA-Spielen, auch EA SPORTS hat sich schon für mehrere Aktionen und Events seiner Reichweite bedient.

Der 30-Jährige avancierte zu einem der großen Aushängeschilder für den Entwickler und seine Videospielreihe, in FIFA 15 hatte er sogar seine eigene FUT-Karte erhalten. Dass aber auch die Stars der FIFA-Unterhaltungsszene nicht vor dem Bann-Hammer EA SPORTS' gefeit sind, zeigte sein Livestream vom Donnerstag - 'Castro1021' wurde wegen "Coin Distribution" permanent vom FUT-Transfermarkt gesperrt.

Emotionale Reaktion im Livestream

Die Praxis, bei der die In-Game-Währung an andere Spieler verkauft wird, ist von EA SPORTS offiziell verboten worden. Der Entwickler begründet die Maßnahme damit, dass "Coin Distribution" für eine Inflation der spielinternen Ökonomie sorgen würde. 'Castro1021' zeigte eine emotionale Live-Reaktion: "Was? Am Tag vor dem Team of the Group Stage? Und ich habe gerade erst 300.000 FIFA Points am Black Friday investiert!"

Castro dementierte jegliche Vorwürfe umgehend im Stream und startete auf Twitter einen #FreeCastro-Aufruf. Der Tweet wurde allerdings schnell gelöscht, nachdem der Content Creator in der Folge angeblich sogar Morddrohungen erhalten hatte. EA SPORTS scheint sich weder öffentlich noch privat gegenüber 'Castro1021' bislang zu dem Vorgang geäußert zu haben.

Es ist durchaus möglich, dass dessen Account in den kommenden Tagen nach eingängiger Prüfung durch den Entwickler wieder entsperrt wird, sicher ist dies aber keinesfalls. Ein tatsächlich permanenter Bann vom FUT-Transfermarkt käme einem harten Schlag für 'Castro1021' und seine Community gleich - der Streamer widmet sich auf Twitch hauptsächlich dem Öffnen von Packs und dem Handeln mit FUT-Objekten.

