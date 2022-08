Strauss Prime League: Schalke beendet Final-Traum von Eintracht Spandau

Der Final-Traum im Strauss Prime League Summer Split der Play-offs ist für Eintracht Spandau geplatzt. Gegen den FC Schalke 04 verloren sie knapp.

Das Summer-Split-Finale der Strauss Prime League in League of Legends findet 2022 erstmals offline statt - in Berlin. Große Hoffnungen auf ein Heim-Finale hatte Eintracht Spandau, das Team von YouTuber Maximilian 'HandOfBlood' Knabe. Im Lower-Bracket mussten sie direkt in Runde eins gegen Schalke ran - die beendeten alle Träume Spandaus, obwohl es zunächst gar nicht danach aussah.

Im Best-of-Five-Modus ging die Eintracht mit 1:0 in Führung. Zunächst umkämpft, wurde Spandau souveräner und beendete das erste Spiel nach einer halben Stunde. Doch S04 rappelte sich auf, steigerte in der Folge die Leistung. Die Königsblauen verschafften sich in Teamfights immer wieder Vorteile, glichen nach Spielen zunächst aus und gingen dann gar in Führung.

S04 nutzte letzten Vorteil

In der dritten Partie standen die Zeichen auf Entscheidung, Schalke gab bis zur 30. Minute den Ton an. Spandau wehrte sich und wendete schließlich das Blatt nach erfolgreichen Teamfights. Im entscheidenden Duell um den Einzug in die nächste Runde gab es andere Vorzeichen - war es doch Eintracht Spandau, die sich zu Beginn einen Vorteil ergatterten.

Eine große Konfrontation an der Top-Lane brachte schließlich die Entscheidung. S04 ging aus den Fights erfolgreich hervor, die nicht nur einen frühen Buff des Baronen bekamen, sondern auch einen Goldvorteil. In Überzahl gewann Schalke das fünfte Spiel und zieht damit in die nächste Runde ein.

Am Ende eine knappe Entscheidung, wie Schalke-Coach Christos "Lion" Tsiamis im Interview resümierte: "Eintracht war gut vorbereitet, haben gute Adaptionen gemacht. Es war einfach Tagesform bei beiden Teams." Für die Knappen geht es nun am 09. August gegen BIG um den Einzug ins Finale des Lower Brackets.