Straus: "Wir wissen, dass wir nicht viele Fehler machen dürfen"

Sowohl der FC Bayern München als auch der VfL Wolfsburg sind vor dem direkten Duell am Sonntag noch ungeschlagen in der laufenden Bundesliga-Saison. Ob eine der beiden Serien kippt, wird sich laut FCB-Coach Alexander Strauß in "Details" entscheiden.

Linda Dallmann hat in ihrer Karriere genug Erfahrungen gesammelt. Die Nationalspielerin weiß: "In den Spielen gegen den VfL Wolfsburg entscheiden immer die Kleinigkeiten, und auch das Selbstbewusstsein." Zumindest die 29-Jährige dürfte nach ihrem Comeback im Sommer wieder genügend Selbstbewusstsein gesammelt haben. Ihre Formkurve ist deutlich ansteigend. Auch im Länderspiel vor einer Woche gegen Wales konnte Dallmann nach ihrer Einwechslung zur Halbzeit überzeugen. Am Dienstag auf Island kam sie 66 Minuten zum Einsatz. „Es ist kein Nachteil, von der Nationalmannschaft zu kommen. Ich bin schnell wieder im Rhythmus", erzählte die Offensivakteurin am Freitag.

Am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Dallmann im Spitzenspiel gegen den Vizemeister eine wichtige Rolle einnehmen. Der FCB sollte gewinnen, damit der Abstand zum Tabellenführer nicht zu groß wird. Wolfsburg hat in den fünf Saisonspielen 13 Punkte gesammelt, die Bayern elf. Beide Top-Teams sind in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Ebenso wie die TSG Hoffenheim, die sich mit einem Sieg am Samstag (12 Uhr) gegen den SC Freiburg - zumindest vorübergehend - an die Bundesliga-Spitze setzen könnte.

Spiele gegen Wolfsburg sind immer eng. Es werden Details sein, die das Match entscheiden Alexander Straus

Bayern-Coach Alexander Straus betonte vor dem Spitzenspiel am Sonntag: "Wir haben großen Respekt vor dem VfL Wolfsburg und wissen, dass wir nicht viele Fehler machen dürfen. Spiele gegen Wolfsburg sind immer eng. Es werden Details sein, die das Match entscheiden." Der Norweger, der im Sommer 2022 nach München kam, moniert indes, dass seine Mannschaft Spiele oft nicht frühzeitig genug für sich entscheide.

Die Bilanz spricht für die Gastgeberinnen: Aus den vergangenen sechs Bundesliga-Heimspielen gegen den VfL Wolfsburg holten die Münchnerinnen 13 von möglichen 18 Zählern.

Lohmann vor Comeback

Verzichten muss der Meister am Sonntag auf die verletzten Carolin Simon, Lina Magull und Pernille Harder. Straus stellte aber ein Comeback von Nationalspielerin Sydney Lohmann, die wegen einer Sprunggelenkverletzung wochenlang ausgefallen war, in Aussicht: "Sydney könnte zumindest einen Teil des Spiels zu bestreiten."

Für das Bundesliga-Spitzenspiel darf der FC Bayern 4000 Zuschauer auf den Campus lassen. Alle Tickets sind bereits vergriffen. Bislang durften nur 2500 Fans die Heimspiele besuchen. Nun führt der Klub in Abstimmung mit der Stadt München einen Testlauf durch.