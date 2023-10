Straus vor Topspiel: "Sind stabil, aber glänzen nicht"

Noch ist der Fußball des FC Bayern München stabil, aber unspektakulär. Das könnte sich ändern, wenn die Münchnerinnen am Samstag gegen Eintracht Frankfurt ihre Bundesliga-Premiere in der Allianz-Arena feiern.

Der Meister startete mit einem Remis (1:1 gegen Freiburg) und zwei Siegen in die Saison. Damit steht der FC Bayern auf Rang drei hinter Wolfsburg und Hoffenheim. Die Vorbereitung sei kurz gewesen, erklärt Trainer Alexander Straus, doch er sei nicht unzufrieden. "Wir sind stabil, aber wir glänzen nicht", so der 47-Jährige. "Wir hatten die Kontrolle, aber wir haben noch das Potential, ein oder zwei Level höher zu spielen."

Ob nur Stabilität am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (17.55 Uhr, LIVE! bei kicker) reichen wird? Straus fordert eine hohe Intensität und erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. Während der Ligastart für Frankfurt mit zwei Niederlagen nicht ideal verlief, sorgten die Hessinnen in der Champions-League-Qualifikation für Furore: Beim 5:0-Sieg gegen Sparta Prag stieß die Eintracht die Tür zur Königsklasse weit auf. Für Lea Schüller ist das aber kein Grund zu zittern. "Ich persönlich finde den Sieg ganz cool", sagt die Stürmerin. "Das spricht auch für den deutschen Fußball."

Keine Ausreden trotz prominenter Ausfälle

Während die Frankfurterinnen aus einer englischen Woche in das Topspiel gehen, sind die Bayern ausgeruht, müssen aber mehrere Wochen auf ihre beste Torschützin Pernille Harder (Verletzung am Innenband) und Sydney Lohmann (Bänder- und Sprunggelenksverletzung) verzichten. Tuva Hansens Einsatz ist nach Krankheit noch fraglich, am Donnerstag trainierte die Norwegerin noch nicht mit der Mannschaft. Doch für Straus sollen die Ausfälle keine Ausrede sein: "Bei dem Level an Spielerinnen, die wir haben, sollte es keine so große Rolle spielen." Bezüglich einer möglichen taktischen Umstellung ließ sich der Chefcoach nicht in die Karten schauen.

Erstmals werden die Frauen des FC Bayern ein Bundesliga-Spiel in der Allianz-Arena bestreiten. Zuvor hatten die Münchnerinnen dort bereits drei Champions-League-Spiele mit insgesamt rund 60.000 Zuschauern absolviert. Zur Bundesliga-Premiere waren am Donnerstag bereits 17.000 Karten verkauft, Tendenz steigend. "Das macht einfach Spaß und ist dann ein Highlight-Spiel", freut sich Schüller.

Ihr Trainer bleibt dagegen betont cool und möchte sich von den Geschehen auf den Rängen nicht aus dem Fokus bringen lassen: "Für uns ist es ein Fußballspiel. Wir müssen ausblenden, dass außen herum viel passiert. Bei den Champions-League-Spielen war außerhalb viel los, aber wir müssen bereit sein, egal, ob es in der Allianz-Arena oder in Essen ist."