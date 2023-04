Straus spricht auch über Stolz: "Das ist ein Schock"

Revanche geglückt. An der Stelle, an der Wolfsburg jüngst die Tabellenführung verloren hatte, gelang im Pokal diesmal ein Kantersieg. "Wir hatten etwas gutzumachen", unterstrich Jule Brand nach dem 5:0 über "geschockte" Bayern.

Was war das für eine Machtdemonstration! Der VfL Wolfsburg löste die Halbfinal-Aufgabe in München mit einem 5:0-Kantersieg, steht abermals im Endspiel und revanchierte sich zugleich für das 0:1 in der Liga, das jüngst den Verlust der Tabellenführung bedeutete. In Sachen DFB-Pokal sind Wolfsburger Siege über die Bayern-Frauen indes nichts Neues: In der mittlerweile siebten Saison in Serie schmissen die Wölfinnen den FCB aus dem Wettbewerb, beginnend mit einem 2:0 im Spieljahr 2016/17.

Ohne Alexandra Popp, Marina Hegering und Lena Lattwein an Bord überstanden die Wölfinnen anfänglich schwungvolle Münchnerinnen, um dann gnadenlos zuzuschlagen. Sveindis Jonsdottir ("Das war eines meiner besseren Spiele") ebnete an ihrem Gala-Samstag im Campus mit einem krachenden Fernschuss den Weg - und stand auch im weiteren Spielverlauf als Torschützin zum vorentscheidenden 3:0 (47.) und Vorbereiterin (Einwürfe!) im Fokus.

Am Ende stand ein 5:0 (2:0), spätestens ab der 60. Minute und angesichts der bevorstehenden schweren Aufgaben in Liga, Pokal - am 18. Mai geht es in Köln gegen Leipzig oder Freiburg um den neunten Pokalsieg in Serie - und Champions League konnten die Kräfte geschont werden.

Brand ist erstmals im Endspiel dabei

"Wir hatten etwas gutzumachen", sagte Jule Brand nach Spielende. Auch die 20-Jährige hatte sich nach der Pause in die Liste der Torschützinnen eintragen können und freut sich auf ihr erstes Pokal-Endspiel. Ihr Coach Tommy Stroot konnte die Partie im Gegensatz zu seinem Kollegen "über weite Teile genießen" und sah in dem Kantersieg einen "enormen Push" für das CL-Halbfinale gegen den FC Arsenal in einer Woche.

Am Ende sprechen wir auch über Stolz. So etwas darf uns nicht passieren. Alexander Straus

Bei Bayern-Trainer Alexander Straus sah es gänzlich anders aus als bei Stroot: "Das ist ein Schock. Ich habe das nicht erwartet", gestand der sichtlich konsternierte Norweger und wollte gar nicht auf den wartenden Titelkampf mit den Wölfinnen in der Crunchtime der Liga eingehen. Zu sehr wirkte dieses 0:5 nach, das es nun erst einmal zu analysieren gelte. Die Art und Weise hatte Straus arg missfallen, denn: "Am Ende sprechen wir auch über Stolz. So etwas darf uns nicht passieren."

An die 2500 Fans am Bayern-Campus richtete der 47-Jährige anschließend sogar eine Entschuldigung: "Heute kann ich nur meine Hand heben und 'sorry' sagen."