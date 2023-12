Straus erklärt Verzicht auf Rall - Vorsicht bei Harder vor Ajax-Spiel

In der engen Champions-League-Gruppe C ist der FC Bayern auswärts bei Ajax gefordert. Trainer Alexander Straus arbeitet die Enttäuschung vom Wochenende auf und sprach im Vorfeld über zwei prominente Personalien.

Das Spiel vom Sonntag wirkt noch nach, klar. Mit dem 1:1 beim 1. FC Nürnberg hatten die Spielerinnen des FC Bayern schließlich die Tabellenführung kurz vor Jahresende noch hergeschenkt. "Enttäuschend", fand Sarah Zadrazil und machte mit einem Versprecher deutlich, wie sich das Ergebnis wohl anfühlt. "Auch wenn wir am Wochenende verloren, nein, Punkte verloren haben, ist die Stimmung im Team ganz gut", sagte die österreichische Mittelfeldspielerin.

Die Konzentration liegt auf dem letzten Spiel des Jahres: Am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet Ajax Amsterdam in der Johan Cruijff ArenA, dem mit mehr als 50.000 Plätzen größten Stadion der Niederlande. 19.000 Tickets hat Ajax schon verkauft, am Donnerstag trotzten sie den Münchnerinnen beim ersten Duell auswärts ein 1:1 ab.

"Wir werden nach unseren Erfahrungen aus dem Hinspiel ein paar Anpassungen vornehmen", sagte FCB-Trainer Straus. Damals hatten die Niederländerinnen mit leichten Ballbesitzvorteilen (51 zu 49 Prozent) überrascht. "Das waren wir nicht gewohnt. Es hat uns sicher auch ein bisschen gestresst, dass wir nicht die Kontrolle wie sonst hatten", gab der Norweger zu.

Vier Tore für Harder? Straus wird sarkastisch

"Wir wurden am Sonntag daran erinnert, dass es mit 80 oder gar 75 Prozent nicht reicht", sagte Straus, der das Remis beim Aufsteiger aber in der Einordnung der gesamten, punktreichen Hinrunde nicht zu hoch hängen wollte. Und die Verletzungen einiger Schlüsselspielerinnen in den vergangenen Wochen? Schließlich fehlten Sydney Lohmann und Pernille Harder zwischenzeitlich wochenlang, jüngst meldeten sich Klara Bühl (Muskelverletzung) und Magdalena Eriksson (Mittelfußbruch) ab. Ist das Team müde?

"Das ist keine Ausrede", stellte Straus klar. "Man kann das behaupten, aber dann dürfen wir keine hohen Erwartungen an uns haben. Klar ist es frustrierend. Aber wir sind ja nicht die einzigen mit dem Problem, wir sind nicht die Opfer."

Auf die Frage, welchen Plan er mit Harder für Mittwoch habe, verfiel Straus kurz in Sarkasmus: "Dass sie vier Tore schießt." Auch im Ernst wollte er nicht verraten, ob die Dänin schon eine Kandidatin für die Startelf darstellt. Sie werde Schritt für Schritt herangeführt, für 90 Minuten reiche es noch nicht.

Rall bekommt hinter Gwinn kaum eine Chance

"Sie wird morgen eine Rolle einnehmen, hoffentlich eine wichtige. Aber wir müssen vorsichtig mit ihr sein", führte Straus aus. In Nürnberg hatte Harder nach zweimonatiger Pause für 25 Minuten mitgewirkt, rechnet man die lange Nachspielzeit mit ein.

Kaum eine Rolle spielt hingegen Maximiliane Rall. Die Rechtsverteidigerin, die nach starker Vorsaison sogar heiße Kandidatin für ein WM-Ticket nach Australien und Neuseeland war, kam in der laufenden Saison gerade einmal für 16 Minuten (!) zum Zug. Am jüngsten Wochenende fehlte sie krank, doch Straus machte auf kicker-Nachfrage keinen Hehl daraus, dass für ihn generell Leistungsgründe vorliegen.

"Wir haben ihr andere Spielerinnen vorgezogen. Das ist meine Entscheidung", bekräftigte er. Rall habe eine gute Vorsaison absolviert, nun sei aber Giulia Gwinn wieder da, die damals mit einem Kreuzbandriss fehlte. "Die Konkurrenz auf ihren Positionen ist nun einmal hoch. Das ist hart für Maxi, aber sie ist Profi und trainiert gut."