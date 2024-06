Straubing hält Scott - Bremerhaven verliert Preto an einen Liga-Konkurrenten

Die Straubing Tigers können auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Topscorer Justin Scott setzen. Vizemeister Bremerhaven dagegen verliert Abwehrspieler Philipp Preto an einen Liga-Konkurrenten.

Justin Scott wird auch in der nächsten Spielzeit in der DEL für die Straubing Tigers auf dem Eis stehen. Der Stürmer verlängerte seinen Vertrag um eine Saison, wie die Niederbayern am Dienstag mitteilten.



Der 28 Jahre alte Kanadier war zur vorigen Spielzeit nach Deutschland gekommen und etablierte sich als Leistungsträger beim Play-off-Halbfinalisten.

Ich bin begeistert, dass Justin weiterhin bei uns bleiben möchte. Jason Dunham

In 64 Partien erzielte er 15 Tore und bereitete 30 Treffer vor. "Ich bin begeistert, dass Justin weiterhin bei uns bleiben möchte", sagte Tigers-Sportchef Jason Dunham.

Preto wechselt nach Ingolstadt

Während sich Straubing also über den Verbleib eines Spielers freuen darf, sieht es in Bremerhaven anders aus. Denn Philipp Preto verlässt die Fischtown Pinguins und wechselt zum ERC Ingolstadt. Bei den Oberbayern erhält der 23-Jährige einen Vertrag über eine Saison, wie Ingolstadt am Dienstag mitteilte.



Preto hatte in der abgelaufenen Spielzeit - seiner ersten kompletten in der DEL - mit den Pinguins aus Bremerhaven sensationell das Finale erreicht und stand dabei in insgesamt 61 Partien auf dem Eis (1 Tor, 6 Assists). "Philipp hat sich im vergangenen Jahr gut entwickelt und einen Platz in der starken Bremerhavener Defensive erspielt. Er ist nicht nur ein absoluter Teamplayer, sondern kann mit seinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten sowie seinem Spielverständnis unsere Defensive gut ergänzen", wird Sportdirektor Tim Regan auf der Vereinsseite zitiert.

"Eine Menge Eiszeit"

Beim ERC sieht Preto die Chance für den nächsten Karriereschritt. "Die jungen Spieler bekommen hier viel Vertrauen, erhalten eine Menge Eiszeit und können sich sehr gut entwickeln."

Der in Speyer geborene Preto wurde in der Nachwuchsabteilung der Adler Mannheim ausgebildet und debütierte bei den Kurpfälzern in der DEL. Zur Saison 2023/24 wechselte er dann nach Bremerhaven.