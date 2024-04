Straubing "begeistert": Leonhardt und Fleischer kommen aus Nürnberg

Das Team für die kommende Saison nimmt bei den Straubing Tigers weiter Formen an. Von den Ice Tigers aus Nürnberg konnten Danjo Leonhardt und Tim Fleischer verpflichtet werden.

"Ich bin begeistert, dass mit Danjo und Tim zwei junge, talentierte und bissige Nationalspieler in unser Team kommen", freute sich Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers über die Verpflichtung von Danjo Leonhardt und Tim Fleischer. "Beide sind flexibel einsetzbar und damit auch für unsere Special Teams enorm wichtig. Die Jungs passen sehr gut in unsere Organisation und bringen zudem die nötige Tiefe in den Kader."

Fleischer startet seine Karriere beim Iserlohner EC. Die weiteren Stationen des 23-Jährigen waren die Hamilton Bulldogs und die Iserlohn Roosters. Seit 2021 lief er schließlich für die Ice Tigers auf. Für die Nürnberger sammelte er 80 Scorerpunkte in 163 Partien.

Argumente für Straubing

"Die Art, wie in Straubing Eishockey gespielt wird, überzeugt mich sehr und passt hervorragend zu mir. Außerdem begeistern mich die Fankultur sowie die Tradition der Straubing Tigers", wird Fleischer von seinem neuen Klub zitiert.

Derweil berichtet der 21-jährige Leonhardt von "überzeugenden Gesprächen" mit Dunham. "Die Entwicklung des Klubs in den letzten Jahren ist sehr beeindruckend und ich bin der Meinung, dass ich mich hier am besten weiterentwickeln kann", glaubt Leonhardt, der seine Laufbahn einst in Berlin begann. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der Linksschütze ebenfalls für die Ice Tiger auf dem Eis und kam in 110 Partien auf 44 Scorerpunkte.

Straubing war in den Play-offs im Halbfinale am späteren Meister Eisbären Berlin mit 1:4 gescheitert.