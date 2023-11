"Strategische Neuausrichtung": GamerLegion zieht sich aus der Prime League zurück

Für GamerLegion ist nach fünf Jahren in der Prime League Schluss. Die eSport-Organisation hat am Donnerstag ihren Rückzug bekannt gegeben - sie wolle den "Fokus auf internationale Wettbewerbe" lenken.

GamerLegion tritt künftig nicht mehr in der Prime League an. GamerLegion

Erst im September hatte GamerLegion noch den sportlichen Verbleib in Division 1 über die Relegation eingetütet - nun steht der Rückzug fest. Die eSport-Organisation wird fortan nicht mehr in der Prime League antreten. Begründet wird dieser Schritt mit einer internen strategischen Neuausrichtung: Man wolle "als internationale Mannschaft den Fokus über die Grenzen Deutschlands hinweg legen".

"In jüngster Zeit sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir unseren Fokus wieder stärker auf die internationale Bühne legen wollen", sagt GamerLegion-CEO Nicolas Reber. "Dazu bündeln wir nun unsere Ressourcen. Wir sind sehr dankbar, für die wunderbaren Momente, die wir mit unseren Spielern in der Prime League erleben durften und wünschen jedem einzelnen viel Erfolg in der Zukunft."

"Herausforderungen auf globaler Ebene annehmen"

Mit diesem strategischen Schritt möchte sich GamerLegion "verstärkt in weltweiten Wettbewerben etablieren und die Herausforderungen auf globaler Ebene annehmen". Zuletzt hatte die Organisation schon in Counter-Strike sowie Age of Empires 2 internationale Erfolge gefeiert. Dies ist nun offenbar auch in League of Legends (LoL) der Plan. GamerLegion freue sich darauf, "die hohen Erwartungen und Ambitionen zu erfüllen".

Das in Berlin ansässige Team hatte in der Prime League 2022 noch den Spring Split gewonnen - anschließend ging es aber bergab. Nun wird in der deutschsprachigen LoL-Liga wohl ein Platz frei. Wie dieser in Zukunft besetzt wird, bleibt abzuwarten.