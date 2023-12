Strategie geht auf: EAs "Super League" setzt neue Maßstäbe

Mit den FC Pro Open hat EA SPORTS eine "Super League" in FC 24 geschaffen, die auch in Sachen Zuschauerzahlen neue Maßstäbe setzt - dank eines simplen Tricks und attraktiver Paarungen.

Immer wieder montags kommt die FC Pro, könnte man dieser Tage angelehnt an einen Schlager von Cindy & Bert bei EA SPORTS anstimmen. Gemessen an den Zuschauern dürfte den Verantwortlichen beim FC-24-Entwickler zumindest zum Feiern zumute sein. Schließlich sorgt die "Super League" derzeit Woche für Woche für herausragende Zuschauerzahlen.

WM-Endspiele in den Schatten gestellt

Laut "Esports Charts" lockte das erste Match der Gruppe A zwischen Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin und Emre Yilmaz in der Spitze über 300.000 Interessenten vor die Bildschirme. Was in anderen eSport-Ablegern müde belächelt wird, kommt im Kontext des FIFA- und FC-eSports einer überragenden Bilanz gleich. Zum Vergleich: Das Finale des FIFAe World Cup 2023 verfolgten in der Spitze nur rund 55.000 Fans live, 2022 waren es immerhin noch knapp 150.000 Zuschauer gewesen. Die FC Pro Open rücken diese Zahlen nun deutlich in den Schatten.

Woran das liegt? Vor allem wohl an drei simplen Verknüpfungen von Spiel und Wettbewerb. So implementierte EA SPORTS vor Beginn der FC Pro Open die erste Ingame-Promo mit eSport-Bezug. Bei dieser verbessern sich Spezialkarten in FUT abhängig vom Abschneiden der ihnen zugeteilten Pro-Open-Teilnehmer. Darüber hinaus erhalten Spieler XP für den Season Pass, wenn sie eine gewisse Zeit in den Livestreams des Wettbewerbs verbringen. Außerdem wird in diesen Streams verraten, wie man vereinzelte Rätselaufgaben im Spiel lösen kann.

Zuschauerinteresse mehr als ein Strohfeuer?

Allerdings zeigt die Auswertung von "Esports Charts", dass es sich bei den Zuschauern tatsächlich um nachhaltig interessierte Fans handeln könnte, die nicht nur für eine kurze Zeit einschalten und damit ihre Ingame-Belohnungen abgreifen wollen. So beträgt die Anzahl an durchschnittlichen Zuschauern der FC Pro Open beeindruckende 214.151. Beim diesjährigen FIFAe World Cup in Saudi-Arabien kam nur gut ein Zehntel dieser Menge zusammen (27.771). Auch die Idee der prominent besetzten Liga mit attraktiven Paarungen zeigt also Wirkung.

Bei dem Duell zwischen Yilmaz und Gültekin handelte es sich etwa um die Neuauflage des eChampions-League-Halbfinals der abgelaufenen Saison. Mit dem amtierenden Weltmeister Manuel 'ManuBachoore' Bachoore, Gültekins Mitspieler Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang oder Donovan 'Tekkz' Hunt und dessen ManCity-Partner Matias Bonanno finden sich zudem diverse weitere hochkarätige Namen in der neu geschaffenen Liga wieder.

Gespickt mit vielversprechenden Underdogs wie Sean 'seanldw' Landwehr oder Lukas 'Lukas_official11' Wolff, die für Überraschungen sorgen könnten, ergibt sich ein spannendes Gesamtpaket mit Potenzial für unterhaltsame Narrative. So bereits gesehen beim überraschend schwachen ersten Spieltag von Bonanno. Ein Konzept, das in den ersten Wochen aufgeht.