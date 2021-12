Straßer fährt "ausgelaugt" nach Val d'Isere

Linus Straßer geht angeschlagen in den Slalom-Weltcup im französischen Val d'Isère am kommenden Sonntag.

Wegen eines Magen-Darm-Infekts habe er vorige Woche flachgelegen, sagte der 29-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) vom Donnerstag. "Am vergangenen Sonntag ging es mir dann erstmals wieder besser. Energie- und kräftetechnisch bin ich immer noch ausgelaugt. Ich hoffe, dass ich mich bis zum Rennen in Val d'Isère wieder stabilisiere", so der Sportler vom TSV 1860 München.

Neben Straßer starten im Slalom am Sonntag für den DSV noch Alexander Schmid (Fischen), Julian Rauchfuß (Mindelheim), Anton Tremmel (Rottach-Egern) und Fabian Himmelsbach (Sonthofen).

Weidle womöglich einzige Deutsche in St. Moritz

Bereits am Samstag steht für die Herren ein Riesentorlauf an. Hier vertreten Schmid, Rauchfuß und Fabian Gratz (Altenau) die deutschen Farben.

Die Damen bestreiten am Wochenende zwei Super-G-Rennen in St. Moritz. Ob neben Abfahrts-Ass Kira Weidle (Starnberg) eine zweite deutsche Athletin in der Schweiz startet, steht noch nicht fest.