Straßer Dritter beim Slalom in Adelboden, Braathen gewinnt

Beim Sieg des Norwegers Lucas Braathen ist Linus Straßer beim Slalom in Adelboden aufs Podest gefahren - und erinnerte danach an eine Ski-Legende.

Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom in Adelboden mit einer weiteren Podestplatzierung seine starke Form unter Beweis gestellt. Auf dem legendären Chuenisbärgli fuhr der Münchner einen Monat vor dem Beginn der WM in Frankreich zum zweiten Mal in dieser Saison auf Rang drei. Schneller als der durch eine hartnäckige Erkältung geschwächte 30-Jährige (+0,92 Sekunden) waren vor rund 25.000 Zuschauern nur die Norweger Lucas Braathen und Atle Lie McGrath (+0,71). Top-Favorit Henrik Kristoffersen war nach einem Fahrfehler im ersten Durchgang ausgeschieden.

"Mir taugt die Art und Weise, wie ich gerade Ski fahre. Es ist extrem stabil, sehr solide, total unkompliziert und trotzdem immer schnell", sagte Straßer, der bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn auf dem Treppchen in Adelboden stand. "Das ist eine Basis, mit der es sich total schön arbeiten lässt. Es war sicherlich nicht mehr letzte Rille. Wenn das reicht fürs Podium, umso schöner."

Straßer erinnert an Mittermaier

Für den Athleten vom TSV 1860 München war es der siebte Slalom-Podestplatz in seiner Karriere, der zweite in diesem Winter. Straßer startete nach dem Tod von Alpin-Ikone Rosi Mittermaier mit einem Trauerflor. "Die Rosi hat einen Grundstein für das gelegt, wo wir heute sind. Den Ski-Boom, den sie damals ausgelöst hat, den können wir uns alle gar nicht vorstellen. Sie ist einfach eine ganz tolle Frau gewesen", sagte Straßer im ZDF.

Die Mutter von Felix Neureuther, die seit ihren zwei Siegen bei den Olympischen Spielen 1976 "Gold-Rosi" genannt wurde, war am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben.

Anton Tremmel komplettierte das gute deutsche Ergebnis in Adelboden und erreichte mit Platz 13 sein bestes Weltcup-Resultat in einem Einzelrennen. "Der Steilhang ist mir zweimal gut gelungen. Ich habe heute probiert, unkompliziert zu fahren", kommentierte Tremmel die besten Fahrten seiner Karriere. Sebastian Holzmann, David Ketterer, Adrian Meisen und Fabian Himmelsbach hatten den Finaldurchgang der besten 30 klar verpasst.

