Straßer bekennt Motivationsprobleme: "Hatte einfach keine Lust mehr"

Die vergangene Saison hatte für Linus Straßer persönliche Höhen und sportliche Tiefen zu bieten. Nach einem Durchhänger will der DSV-Technikspezialist wieder durchstarten - am besten schon am Samstag in Gurgl.

Was geht in dieser Saison? DSV-Slalomstar Linus Straßer. IMAGO/Ulrich Wagner