"Straßenfußballer" Berisha geht zu RWO

Rot-Weiß Oberhausen hat die Verpflichtung von Diamant Berisha vollendet. Der 23-jähriger Angreifer kommt vom Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen, für den er verletzungsbedingt in der abgelaufenen Saison nur zu 5 Liga-Einsätzen kam. In dieser kurzen Spielzeit erzielte er immerhin 2 Tore. Die Regionalliga West kennt der gebürtige Norweger vom FC Schalke 04 II. Oberhausens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano beschreibt den Neuzugang in einer Meldung: "Er ist ein Typ Straßenfußballer, der das direkte Duell mit dem Gegenspieler liebt, gut nach hinten arbeitet und das Auge für die Mitspieler hat. Unsere Offensive wird dadurch noch weniger ausrechenbar sein."