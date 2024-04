Stralsunder HV präsentiert neuen Trainer

Nach dem 33:31 (14:15)-Heimerfolg des Handball-Drittligisten Stralsunder HV gegen die HSG Ostsee N/G, gab Geschäftsführer Steffen Fischer die Verpflichtung des neuen Trainers bekannt.

Silvio Krause wird ab Mitte Juli die Geschicke der Drittliga-Handballer aus Stralsund lenken und leiten. Er bekommt beim SHV einen Zweijahresvertrag. Der gebürtige Rathenower, der den Hauptteil seines Lebens in Brandenburg verbracht hat und unter anderem den Club HV Grün-Weiß Werder in die 3. Liga führte, stand in den vergangenen drei Jahren beim Zweitligisten HSC 2000 Coburg unter Vertrag.

Dort bekleidete er die Funktion des Co-Trainers des Zweitliga-Teams und in Personalunion die Rolle des Jugendkoordinators. Von diesem fachlichen Know-How soll auch der Gesamtverein in Stralsund profitieren, in dem Silvio Krause in Trainingsinhalte der Jugendmannschaften aktiv eingebunden werden soll.

Begleitet wird der Familienvater von seiner Ehefrau Julia und seiner Tochter. "Wir als Familie durften das Umfeld des Vereins bereits kennen und schätzen lernen. Wir wurden toll empfangen und man gab uns allen das Gefühl hier richtig zu sein. Aus diesem Grund freuen wir uns auf die spannenden Jahre beim SHV, mit allem was dazugehört und bedanken uns herzlichst bei Steffen und Doreen Fischer für das entgegengebrachte Vertrauen", so Krause.