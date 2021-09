Strahlmeier verlängert langfristig bei den Grizzlys

Die Grizzlys Wolfsburg haben den auslaufenden Vertrag mit ihrem Torwart Dustin Strahlmeier um drei Jahre verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt.

Bleibt langfristig in Wolfsburg: Keeper Dustin Strahlmeier. imago images

29-Jährige war 2020 nach weiteren DEL-Stationen bei den Straubing Tigers (2014 - 2016) und den Schwenninger Wild Wings (2016 - 2020) nach Wolfsburg gewechselt.

"Wir alle wissen, wie wichtig die Torhüterposition in einer Mannschaft ist. Aus der Liga gab es bereits jetzt großes Interesse an ihm, deshalb freut es uns natürlich umso mehr, dass Dustin unseren neu eingeschlagenen sportlichen Weg langfristig mitgeht. Er hat sich bei uns noch einmal weiterentwickelt, spielt mitunter auch sehr spektakulär und gehört sicherlich zu den besten Torhütern in der Liga", sagte Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf über die Verlängerung mit seinem Schlussmann.

Strahlmeier war 2020 aus Schwenningen nach Niedersachsen gewechselt und gehört zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft.