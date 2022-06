"Strahlkraft unserer Mannschaft": Preußer wird BVB-II-Trainer

Nach dem plötzlichen Abschied von Enrico Maaßen zum FC Augsburg ist Borussia Dortmund schnell fündig geworden - und hat mit Christian Preußer einen Trainer-Nachfolger für die U 23 des BVB gefunden.

Preußer, der bereits am Freitag seine erste Trainingseinheit leiten wird, hat in Dortmund einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. "Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe bei Borussia Dortmund und bin glücklich, dass wir uns so schnell einigen konnten", wird Preußer vom BVB zitiert.

Für den 38-Jährigen ist es nicht der erste Kontakt mit dem BVB. Denn im Sommer 2013 hatte Preußer bereits ein mehrwöchiges Praktikum in Dortmund absolviert und dem damaligen Coach Jürgen Klopp über die Schulter schauen dürfen.

"Dass wir mit Christian Preußer so kurzfristig wieder einen interessanten Trainer verpflichten konnten, zeigt die Strahlkraft auch unserer zweiten Mannschaft", sagt Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U 23.

Preußer arbeitete in der vergangenen Saison noch bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Für 21 Spiele schwang der gebürtiger Berliner das Zepter in der NRW-Landeshauptstadt, wurde nach nur acht Monaten und 20 gesammelten Punkten allerdings gegen Daniel Thioune ausgetauscht.

Schlotterbeck-Brüder schafften unter Preußer den Sprung zu den Profis

Was Preußer für die Borussia allerdings interessant machte, ist sein Wirken vor dem missglückten Engagement in Düsseldorf: Fünf Jahre betreute er den SC Freiburg II, stieg in dieser Zeit von der Oberliga in die 3. Liga auf, eher er nach dem Einzug in den Profifußball seine so erfolgreiche Tätigkeit im Breisgau beendete.

Über 20 Spieler schafften in seiner Zeit beim SC den Sprung in den Profifußball - unter anderem die Schlotterbeck-Brüder Keven und Nico, der bekanntlich zum BVB gewechselt ist, sowie Mohamed Dräger (vorher Olympiakos Piräus, jetzt FC Luzern).