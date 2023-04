Strahlende Saarbrücker und Brisanz im Keller: Das bringt der 32. Drittliga-Spieltag

Die heiße Phase in der 3. Liga beginnt, sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf spitzt sich die Lage zu. Auch am 32. Spieltag kämpfen die Klubs um eine gute Ausgangslage oben wie unten - zur Sache ging es schon am Freitag zwischen zwei Verfolgern.

Topspiel im Ludwigspark: Grimaldi stellt die Weichen

Der 1. FC Saarbrücken fuhr am Freitagabend gegen Dynamo Dresden in einem intensiven Verfolgerduell per 2:0-Erfolg drei wichtige Punkte ein und überholte die Sachsen damit in der Tabelle. Grimaldi per Kopf und Neudecker aus kurzer Distanz stellten die Weichen für die Ziehl-Elf schon vor der Pause - gegen keineswegs chancenlose Gäste, die in der Schlussphase Hauptmann durch eine diskutable Ampelkarte verloren und im nächsten Spiel auch auf Trainer Markus Anfang verzichten müssen (4. Gelbe Karte).

Wiesbaden will die Serie fortführen

Während sich die Verfolger die Punkte also gegenseitig wegnehmen, hat der SV Wehen Wiesbaden am Samstag die Chance, seine eigene Ausgangslage für das Saisonfinale weiter zu verbessern. Die Hessen rangieren nach vier Siegen in Folge auf Rang zwei, bekommen es aber nun mit den formstarken Löwen aus München zu tun. Bei den Giesingern haben die Planspiele für die kommende Saison - nicht ohne Störgeräusche - begonnen, doch Cheftrainer Maurizio Jacobacci will den positiven Trend fortsetzen, schon alleine, um weitere Argumente für seine Verlängerung zu sammeln - am liebsten mit einem Sieg beim Tabellen-Zweiten.

Findet Osnabrück gegen Elversberg wieder in die Spur?

Der Tabellen-Erste ist in Osnabrück gefordert. Bei der SV Elversberg kann angesichts von zehn Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz langsam das Rechnen bis zum erstmaligen Zweitliga-Aufstieg begonnen werden. Ein weiterer Sieg wäre da natürlich hilfreich und der VfL Osnabrück scheint nach zwei Niederlagen in Folge ohne eigenen Torerfolg angeschlagen zu sein, sieht sich aber noch mit Chancen im Aufstiegsrennen (Sportdirektor Amir Shapourzadeh: "Es sind ja noch sieben Spiele").

Zu einem (weiteren) Kellerkracher kommt es parallel in Bayreuth. Die SpVgg, die den ersten Abstiegsplatz belegt, empfängt den Halleschen FC, der auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang rangiert. Während sich die Altstadt nach dem jüngsten 1:4 in Verl kämpferisch gibt und auf die Rückkehr von Kapitän Benedikt Kirsch hofft, reisen die Saalestädter mit einer Serie von mittlerweile neun Partien ohne Niederlage an. Weil dabei aber nur zwei Siege heraussprangen, ist der HFC weiter abstiegsbedroht - hat nun aber die Möglichkeit, Bayreuth auf vier Zähler zu distanzieren.

Setzen sich die Absteiger weiter ab?

Von der Abstiegszone weitgehend ferngehalten haben sich zuletzt Ingolstadt (38 Punkte, sieben Vorsprung) und Aue (39/acht). Während der FCI nach dem Trainerwechsel hin zu Michael Köllner an den ersehnten Sieg nach langer Durststrecke in Meppen nun gegen den Vorletzten Oldenburg anknüpfen will, kassierte Aue am vergangenen Spieltag eine derbe 2:5-Klatsche in Halle und will nun gegen Verl (ohne Mittelfeldregisseur Sapina; Gelb-Sperre) wieder zurück in die Erfolgsspur. Davon träumt auch Schlusslicht SV Meppen. Die Emsländer müssen zum BVB II, der seinerseits durch vier Partien ohne Niederlage Abstand zum Tabellenkeller gewonnen hat.

Zwickau unter Druck - Essen empfängt den nächsten Klub aus den Top-Sieben

Davon ist der FSV Zwickau ein Stück entfernt. Vier Punkte trennen die Sachsen vor dem 32. Spieltag vom rettenden Ufer. Am Sonntag (13 Uhr) geht es zum SC Freiburg II, der seit vier Partien auf einen Sieg wartet. Für die Schwäne ist ein Sieg schon fast Pflicht. Das gilt auch für den SV Waldhof Mannheim, der im Kampf um die Spitzenplätze weiter mitmischen will und an alter Wirkungsstätte von Trainer Christian Neidhart auf drei Punkte hofft. Die erhofft sich aber auch Rot-Weiss Essen, das in der heimischen Hafenstraße auf den nächsten Gegner aus der Spitzengruppe trifft, aber auf eine ähnlich ansprechende Leistung wie in den vergangenen beiden Begegnungen gegen Freiburg II (2:0) und Dresden (1:2) hofft. Es fehlen allerdings Defensivmann Herzenbruch (Gelb-Sperre) und Mittelfeldspieler Rother (Rot-Sperre).

Ziegners Appell vor Duisburgs Köln-Spiel

Den Spieltag schließen Viktoria Köln und der MSV Duisburg. Die Alarmglocken schrillen vor allem bei den Zebras, die der Abstiegszone nach vier Spielen ohne Sieg plötzlich wieder gefährlich nahegekommen sind (fünf Punkte Vorsprung). Das 0:5 gegen den BVB II war dabei ein Rückfall in alte Zeiten. Chefcoach Torsten Ziegner fordert die Grundtugenden ein: "Was mir gegen Dortmund gefehlt hat, war, dass sich die Mannschaft wehrt."