Strafe oder nur ein Klaps auf die Finger? NBA sperrt Morant für acht Spiele

Ja Morant machte zuletzt hauptsächlich abseits des Courts Schlagzeilen - nun bekam der 23-Jährige von der NBA eine Sperre aufgebrummt, die aber nur dem Anschein nach hart ausfällt.

Wie der für gewöhnlich sehr gut informierte ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski berichtet, wird der Point Guard von der NBA für acht Spiele gesperrt, jedoch sieht die Liga von einer Geldstrafe wegen "schädlichen Verhaltens" ab.

In den vergangenen Wochen hatte es viel Wirbel um den Star der Memphis Grizzlies gegeben. Nachdem er in Denver in einem Nachtclub während eines Livestreams eine Pistole gezückt, hatte es viel Kritik an ihm gegeben. Die Memphis Grizzlies entschieden sich daraufhin, Morant in den folgenden Spielen nicht mehr einzusetzen.

Die Berichterstattung über ihn und besagte Party in Denver ebbte aber nicht ab, so kamen mittlerweile Bilder ans Tageslicht, die ihn mit einer Stripperin auf dem Schoß zeigen - und das in einem Raum, dessen Boden übersät mit Dollarscheinen ist.

Teilnahme an Beratungsprogramm

Der zweimalige All-Star, der erst im vergangenen Jahr in Memphis einen Fünfjahresvertrag mit einem Volumen von 231 Millionen US-Dollar unterzeichnet hatte, zeigte sich reumütig und kündigte an, dass er sich Hilfe suchen wolle, um mit seinem Stress besser umzugehen.

Berichten zufolge nahm er in Florida dann auch an einem Beratungsprogramm teil. Dieses soll er inzwischen wieder verlassen haben. Dennoch gibt es kein festes Datum, wann Morant wieder auf dem Platz stehen und mit seiner spektakulären Spielweise die Basketball-Fans verzücken wird.

Gegen Dallas schon wieder dabei?

Am Mittwoch gab es ein Treffen von Morant und NBA-Commissioner Adam Silver, bei dem die Sachlage erörtert wurde. Aufgrund der rigiden Vorschriften der Liga im Hinblick auf das Mitführen von Schusswaffen wäre eine Sperre von bis 50 Spielen möglich gewesen. Die wurde es offensichtlich also nicht.

Morant wurde für acht Spiele aus dem Verkehr gezogen. Es ist eine Sperre, die jedoch weniger dramatisch ausfällt, als es den Anschein hat. Der Grund: Die fünf Spiele, die er bereits verpasst hat, werden verrechnet.

De facto wird der Point Guard den Grizzlies nur noch in den kommenden Spielen bei den Miami Heat, in San Antonio und gegen die Golden State Warriors nicht zur Verfügung stehen. ESPN meldet auch, dass Morant in den vergangenen Tagen trainiert hat und seine Rückkehr folglich bereits am kommenden Dienstag gegen die Dallas Mavericks erwartet wird.