Strafe inklusive: Türkgücüs lange Trainersuche

Die Trainersuche bei Türkgücü München zieht sich weiter hin, was dem Verein eine Strafe einbringen wird. Bald soll der neue Mann präsentiert werden - Alper Kayabunar wird ihn dann auf den neuesten Stand bringen.

Am 23. November trennte sich Türkgücü von Peter Hyballa. Interimsweise übernahm Co-Trainer Alper Kayabunar. Allerdings zog sich die Trainersuche hin, bis heute konnten die Münchnern noch keinen Nachfolger finden. Das wird dem Verein eine Strafe vom DFB einbringen. Denn wie üblich im deutschen Profifußball hat der Verein 15 Werktage nach der Entlassung des alten Trainers Zeit, um einen Nachfolger mit der erforderlichen Lizenz zu präsentieren.

Kayabunar hat diese Lizenz eben nicht - und seit dem 23. November ist schon fast ein Monat vergangenen. "Ich muss jetzt auch erst einmal schauen, wer der neue Trainer wird und was er für Pläne hat. Ich werde ihm dann meine Eindrücke sagen. Aber der Kopf ist natürlich sehr wichtig", sagte der Interimstrainer am Samstag nach dem späten 2:2 gegen Verl. Nach drei Punkten aus vier Spielen betonte er: "Ich bin froh, dass ich die Mannschaft nicht auf einem Abstiegsplatz übergeben muss."

Die Münchner befinden sich auf Platz 16 und damit knapp über dem Strich. Der Vorsprung beträgt nur zwei Punkte, weswegen dem Team eine knifflige Restsaison bevorsteht. "Der neue Trainer soll Erfahrung im Abstiegskampf mitbringen, das kann auch im Ausland gewesen sein", hatte Geschäftsführer Max Kothny bereits über den neuen Chefcoach gesagt - den es bisher noch nicht gibt, der aber in der kommenden Woche präsentiert werden soll.

Am 2. Januar soll es ins Trainingslager gehen

Und für den Trainer geht es dann auch relativ zügig los. In der Liga geht es für Türkgücü nach kurzer Pause am 15. Januar mit dem Gastspiel in Halle, wo ebenfalls ein neuer Trainer auf der Bank sitzen wird, weiter. Am 2. Januar wollen die Münchner, sofern der neue Coach nichts anderes plant, ins Trainingslager nach Belek (Türkei) fliegen. "Klar werde ich schnell in den Austausch mit dem neuen Trainer gehen und wir werden uns treffen. Aber noch müssen wir warten, wer es wird", kann auch Kayabunar nicht groß planen. Eines steht für den Interimstrainer aber fest: "Es war eine besondere Zeit, Cheftrainer zu sein. Es war eine große Erfahrung mit den Spielern, die es mir genau wie unser Trainerteam sehr einfach gemacht haben."