Stotterstart für die Stuttgarter Kickers und den SGV Freiberg

Die Saison 2021/22 hat für die beiden Aufstiegsfavoriten Stuttgarter Kickers und SGV Freiberg mit Enttäuschungen begonnen. Dadurch nutzte der 1. CfR Pforzheim die Gunst der Stunde und verdiente sich mit einem souveränen 3:0 in Dorfmerkingen die erste Tabellenführung der Spielzeit.

Die Saisoneröffnung am Freitagabend zwischen dem 1. Göppinger SV und dem FV Ravensburg gab eine erste kleine Antwort auf die Frage, wie die Göppinger den Abgang von Torjäger Kevin Dicklhuber zu den Stuttgarter Kickers auffangen können. Tore schoss der GSV zumindest, wenngleich ein Abwehr- und ein Mittelfeldmann trafen. In einer zunächst ausgeglichenen Partie übernahm Mergim Neziri das Amt des Torschützen und lochte in der 36. Minute zur Führung ein. Ravensburg war vor 500 Zuschauern zwar im zweiten Durchgang dem Ausgleich nahe, doch mit dem kurz vor Schluss verwandelten Foulelfmeter von Janick Schramm war alles klar.

Ganz anders hätten sich die Stuttgarter Kickers ihren Saisonstart vorgestellt: Die 1950 Zuschauer auf der Waldau machten das junge Team von Astoria Walldorf II keineswegs nervös. Zwar hatten die Stuttgarter mehr vom Spiel, doch die Gäste traten mutig auf und gingen vor kurz vor dem Pausenpfiff in Führung, als Nicolai Groß eine scharfe Flanke von links ins Tor hämmerte. Im zweiten Durchgang beschränkte sich Walldorf auf einige Nadelstiche und stand ansonsten defensiv sehr stabil und verdiente sich mit einem beherzten Auftritt den Überraschungserfolg.

Mauersbergers Heber ist zu wenig

Der wie die Kickers ähnlich ambitionierte SGV Freiberg strauchelte am 1. Spieltag ebenfalls, nahm aus Oberachern aber immerhin einen Punkt mit (1:1). Christian Mauersberger schoss die Freiberger in Minute 66 mit einem platzierten Heber in Front, doch der SVO hatte mit Anbruch der Schlussviertelstunde eine Antwort durch Luca Fritz parat. Alles in allem ein verdientes Remis, Freiberg hätte aber mit größerer offensiver Kaltschnäuzigkeit mehr holen können, doch die gut stehenden und ebenso gut konternden Hausherren waren am Samstag ein harter Prüfstein für die Männer vom Wasen.

Für den SSV Reutlingen endete die Reise zum FC Nöttingen mit einer Entäuschung. Nach knapp einer halben Stunde rettete FCN-Torhüter Andreas Dups mit einem Doppelreflex die Hausherren vor dem Rückstand, die vor der Pause aber durch Ernesto de Santis zur Führung kamen, als dieser einen Alleingang erfolgreich abschloss. Die Reutlinger drückten gegen Ende hin nochmal stark, doch ohne Ertrag. Im Gegenteil, Nikolaos Dobros stellte in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand her.

Oberliga Baden-Württemberg Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Ansonsten verdiente sich Pforzheim mit einer souveränen Leistung den Dreier in Dorfmerkingen. Salvatore Varese schnürte beim 3:0 einen Doppelpack. Damit ist Pforzheim erster Tabellenführer der Saison. Der Freiburger FC verspielte in der Schlussviertelstunde noch eine 2:1-Führung und verlor gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 2:3. Seine Führung ließ sich der SV Linx nicht mehr nehmen, beim 2:0 in Bruchsal traf Adrian Vollmer zweimal, Heimakteur Tarik Aras sah nach knapp einer Stunde Rot. Beim Spiel TSV Ilshofen gegen Rielasingen-Arlen standen alle Zeichen schon auf 0:0, ehe Nico Kunze dem Auswärtsteam doch noch den Sieg bescherte. Bemerkenswertes lieferte die TSG Backnang beim FV Lörrach-Brombach. Nach einer Ampelkarte in der Anfangsphase musste der Klub des neuen Co-Trainer Julian Schieber lange in Unterzahl agieren, nahm aber mit 2:0 die Punkte mit.