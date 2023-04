Stoppt L.A. den Oilers-Lauf? Und wie gut ist der angeschlagene Meister?

In der Nacht von Montag auf Dienstag starten in der NHL die Play-offs. Die Jagd auf den Stanley Cup 2023 beginnt mit den Conference-Viertelfinals. Eine Vorschau auf die vier Serien im Westen ...

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets

Die Ausgangslage

In der umkämpften Western Conference - die ersten vier Plätze trennten am Ende nur vier Punkte - sicherten sich die Golden Knights, die 2021/22 zum bislang einzigen Mal in der nur kurzen Franchise-Geschichte seit 2017 die Endrunde verpassten, letztlich Platz eins. Kurios: Play-off-Gegner Winnipeg, der sich am Ende gerade noch auf den zweiten Wildcard-Platz rettete, hatte selbst nach 45 Spielen die Tabelle im Westen angeführt, baute anschließend aber stark ab.

Die Historie

Trotz der noch jungen Geschichte der Golden Knights ist es bereits das zweite Aufeinandertreffen in den Play-offs. Denn in der Debütsaison von Vegas spielten beide Klubs im Conference-Finale gegeneinander. Das Team aus Nevada stürmte mit 4:1 ins Stanley-Cup-Finale. Auch in der zurückliegenden Hauptrunde gingen alle drei Vergleiche an die Golden Knights.

Das Personal

Eigentlich galt er schon als Ausfall für den Rest der Saison, doch Golden-Knights-Kapitän Mark Stone kehrt zu Spiel eins der Play-offs trotz Rückenverletzung voraussichtlich überraschend zurück. Im Tor fehlt mit dem angeschlagenen Logan Thompson der Keeper, der die meisten Saisonspiele für Vegas absolvierte, die etatmäßige Nummer eins Robin Lehner verpasst die Saison 2022/23 nach einer Hüft-OP ohnehin. Die eingesprungenen Adin Hill und Laurent Broissoit (kehrte selbst erst nach Verletzung zurück) zeigten indes zuletzt gute Leistungen. Mit Veteran Jonathan Quick (kam aus L.A.) ist zudem eine weitere prominente Absicherung im Tor vorhanden.

Bei Winnipeg muss Toptalent Cole Perfetti seit längerem pausieren, für Routinier Sam Gagner (Hüftverletzung) ist die Saison bereits beendet.

Der deutsche Faktor

20 Tore schaffte der Berliner Verteidiger Leon Gawanke für die Manitoba Moose in der AHL - und stellte damit sogar einen Franchise-Rekord für das Jets-Farmteam auf. Zu einem NHL-Spiel kam der Nationalspieler bis dato dennoch nicht. Das dürfte wohl auch in den Play-offs so bleiben, auch wenn Gawanke es längst verdient hätte. Im Sommer dürfte sich der 23-Jährige nach anderen Optionen umsehen.

kicker-Tipp

Der Trend spricht gegen die wankelmütigen Jets und für die Golden Knights, die zudem selbst ohne Stone über reichlich Play-off-Erfahrung in ihren Reihen verfügen. Vegas gewinnt mit 4:1.

Trifft in den Play-offs mit Seattle auf Ex-Team Colorado: Philipp Grubauer. IMAGO/USA TODAY Network

Colorado Avalanche - Seattle Kraken

Die Ausgangslage

Während für Seattle die erste Play-off-Teilnahme im zweiten NHL-Jahr durchaus ein wenig überraschend kam, musste Titelverteidiger Colorado zwischenzeitlich sogar um die Qualifikation bangen. Große Verletzungsprobleme führten zu sportlichen Schwankungen bis über die Mitte der Saison hinaus. Doch im Schlussspurt trotzte die Avalanche allen Widrigkeiten, gewann 16 der letzten 19 Partien und stürmte am letzten Hauptrundenspieltag sogar noch auf Platz eins der Central Division.

Die Historie

Für Seattle ist es die erst Play-off-Serie überhaupt nach dem Einstieg in die NHL 2021. In der Hauptrunde gewann der Kraken alle drei direkten Duelle, die allerdings allesamt mit nur einem Tor Unterschied endeten und zweimal erst jenseits der 60 Minuten entschieden wurden.

Das Personal

Der Titelverteidiger hatte in der Hauptrunde enorme Verletzungsprobleme. Kapitän Gabriel Landeskog bestritt kein Spiel und fällt nach Knie-OP auch für die Playoffs aus. Abgesehen davon kann Meistercoach Jared Bednar in den Play-offs zwar nahezu aus dem vollen schöpfen. Einige Spieler, wie Superstar Cale Makar (Play-off-MVP 2022), der die letzten sieben Partien der Hauptrunde aussetzte, oder sein Abwehrkollege Josh Manson, sind allerdings angeschlagen.

Bei Seattle fällt der schwedische Topstürmer André Burakovsky, der nach dem Titelgewinn mit Colorado 2022 im vergangenen Sommer nach Seattle wechselte, weiter aus. Zudem steht ein Fragezeichen hinter Keeper Martin Jones (Blessur an der Hand) sowie dem ebenfalls angeschlagenen niederländischen 46-Punkte-Mann Daniel Sprong.

Der deutsche Faktor

Lange Zeit war die Saison 2022/23 wahrlich keine gute für den Rosenheimer Philipp Grubauer: Erst handicapte den 31-Jährigen eine Verletzung, dann lief ihm der etatmäßige Nummer-zwei-Keeper Jones zwischenzeitlich den Rang ab. Doch der Nationalkeeper kämpfte sich zurück und steigerte seine Form im weiteren Saisonverlauf. Die Vorfreude bei Grubauer auf das Duell mit seinem Ex-Klub (von 2018 bis 2021) war vor dem Play-off-Start entsprechend groß.

kicker-Tipp

Die Avalanche präsentierte sich zuletzt in ihrer besten Verfassung der Saison - personell wie sportlich. Grubauer und der Kraken müsste schon über sich hinauswachsen, um Colorado und seine Stars um Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen und Makar zu stoppen.

Dallas Stars - Minnesota Wild

Die Ausgangslage

Nur hauchdünn verpasste Dallas - trotz sechs Siegen in Folge zum Ende der Hauptrunde - den Gewinn der Central Division gegenüber Colorado und trifft nun als Zweiter auf den Divisionsdritten Minnesota. Beide Teams trennten nur fünf Punkte. Auch die Wild mischte lange um Platz eins mit, verlor aber im April fünf ihrer sieben Partien.

Die Historie

2016 kam es ebenfalls in der ersten Runde zum bislang einzigen Play-off-Duell zwischen beiden Teams. Die Stars setzten sich damals mit 4:2 durch. In der Hauptrunde 2022/23 gewannen beide Teams je zwei Partien. Während die Wild dazu aber jeweils das Penaltyschießen benötigte, gewann Dallas seine beiden Partien mit 4:1, holte also sechs von acht möglichen Punkten.

Das Personal

Stars-Coach Peter DeBoer geht frei von Verletzungssorgen ins Conference-Viertelfinale. Sein Kollege Dean Evason bangt dagegen um den Einsatz von vier angeschlagenen Schweden: Mit Center Joel Eriksson Ek dürfte ein wichtiger Spieler vorerst ausfallen, der Einsatz von Oskar Sundqvist, Marcus Johansson und auch John Klingberg ist noch offen. Für Mason Shaw (Kreuzbandriss) ist die Saison bereits vorbei.

kicker-Tipp

Minnesota ist ein unangenehmer Gegner, doch die Stars um Topscorer Jason Robertson (109 Punkte), den finnischen Verteidigerstar Miro Heiskanen sowie den starken Keeper Jake Oettinger sind insgesamt erfahrener und tiefer besetzt als die Wild. Dallas gewinnt mit 4:2.

Will wie im Vorjahr in Runde eins gegen die Kings auch am Ende jubeln: Leon Draisaitl (re.) mit den Oilers. IMAGO/USA TODAY Network

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings

Die Ausgangslage

14 Siege aus den letzten 15 Spielen und die meisten Punkte seit dem Allstar-Break Anfang Februar - die Oilers gehen als das formstärkste NHL-Team in die Play-offs. Nachdem bis Mitte der Saison sogar die Play-off-Teilnahme nicht immer sicher wirkte, präsentierte sich Edmonton in den vergangenen gut zwei Monaten wie einer der heißesten Titelanwärter und landete am Ende zwei Punkte hinter Vegas auf Platz zwei der Pacific Division. Los Angeles spielte derweil über weite Strecken der Saison konstant, musste den Play-off-Gegner in der Division in der Schlussphase der Hauptrunde aber noch vorbeiziehen lassen.

Die Historie

Erst im vergangenen Jahr standen sich beide Klubs ebenfalls in der ersten Runde gegenüber. Nach einer packenden Serie, in der die Kings zwischenzeitlich schon mit 3:2 führten, setzte sich Edmonton mit einem 2:0 im entscheidenden Spiel sieben knapp durch. In der Hauptrunde 2022/23 war es ebenfalls eng: Nachdem die Kalifornier die ersten beiden Partien für sich entschieden, konterten die Oilers und gewannen die Spiele drei und vier.

Das Personal

Weitestgehend ohne Verletzungssorgen kann Oilers-Coach Jay Woodcroft die Play-offs angehen. Etwas anders sieht dies schon bei den Kings aus, bei denen mit dem Schweizer Kevin Fiala (72 Punkte in 69 Spielen) und Gabriel Vilardi (wie Fiala 23 Tore) zwei wichtige Scorer zuletzt ausfielen. Gleiches gilt für den schwedischen Abwehrroutinier Alexander Edler (36).

Der deutsche Faktor

Ähnlich wie bei Connor McDavid nach seiner sensationellen 153-Punkte-Saison gehen auch bei Leon Draisaitl so langsam die Superlative aus. Mit 128 Zählern war der Kölner nicht nur einmal mehr in der NHL die Nummer zwei nach seinem Teamkollegen, sondern stellte auch eine neue persönliche Bestmarke in Sachen Scorerpunkten und Assists (76) auf. Nachdem Draisaitl 2022 über weite Strecken der Play-offs mit einer erheblichen Verletzung nahezu auf nur einem Bein 32 Punkte in 16 Spielen scorte, stellte sich die Frage: Was kann ihm (und McDavid) auf der Jagd nach dem Stanley Cup bei besserer Gesundheit gelingen?

kicker-Tipp

Wie wehrhaft die Kings sein können, bewiesen sie im Duell mit den Oilers vor einem Jahr. Edmonton allerdings präsentierte sich zuletzt in der besten Form der Ära von McDavid und Draisaitl und war über viele Wochen kaum zu schlagen. Die Oilers setzen sich daher diesmal glatt mit 4:1 durch.