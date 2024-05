Stars in der Favoritenrolle, Draisaitl und McDavid als X-Faktoren

Im Finale in der Western Conference treffen mit den Dallas Stars die Gewinner der Conference aus der Hauptrunde auf den Tabellenzweiten der Pacific Division. Eine Vorschau auf das Finale im Westen ...

Dallas Stars - Edmonton Oilers

Die Historie

Erst ein einziges Mal, in der ersten Playoff-Runde 2003, standen sich beide Mannschaften in der Endrunde gegenüber, es siegten damals die Stars nach zweimaliger Oilers-Führung mit 4:2. Wie im Osten ging es in der Hauptrunde stets knapp aus. Anfang November 2023 siegte Dallas - noch in der sehr schwachen Anfangsphase von Draisaitl & Co. im Herbst - mit 4:3 in Edmonton, dann gewannen Mitte Februar die Oilers mit 4:3 nach Overtime in Texas. Der letzte der drei Vergleiche ging mit 5:0 Anfang April aber deutlich an die Stars.

Der Kader-Vergleich

Vielleicht der tiefste Kader der NHL gerade im Sturm, eine hervorragende Mischung aus erfahrenen Akteuren (Seguin, Benn, Pavelski) und Jungstars (Robertson, Johnston, Stankoven) und dazu ein Weltstar in der Abwehr mit Miro Heiskanen - die Stars sind eines der in allen Mannschaftsteilen exzellentes Team. Demgegenüber steht die Starpower der Oilers mit Connor McDavid und Leon Draisaitl, die aber insbesondere durch dem angehenden Abwehr-Superstar Evan Bouchard, aber auch Toptorschütze Zach Hyman (schon elf Tor) große Unterstützung erhalten.

Bemerkenswert: Mit Draisaitl (24 Zähler), McDavid (21) und Bouchard (20) erreichten gleich drei Oilers-Spieler schon nach zwei Playoff-Runden jeweils die Marke von 20 Scorerpunkten. Das gab es in der über 100-jährigen Geschichte der NHL noch nie.

Die Coaches

Der 55-jährige Peter DeBoer, Coach der Stars, ist schon seit 2008 als Cheftrainer in der NHL und coachte bereits die Florida Panthers (2008 bis 2011), New Jersey Devils (2011 bis Ende 2014), San Jose Sharks (2015 bis Ende 2019) und Vegas Golden Knights (Anfang 2020 bis 2022). Schon in seinem ersten Jahr war DeBoer mit Dallas bis ins Conference-Finale vorgedrungen, scheiterte aber am späteren Stanley-Cup-Sieger, seinem Ex-Team Vegas (2:4).

Sein Gegenüber, der 45-jährige Kris Knoblauch, ist erst seit dem 12. November 2023 erstmals Chefcoach in der NHL. Zuvor war er zwischen Ende 2012 und 2017 im Juniorenteam Erie Otters bereits Coach von McDavid gewesen, trainierte anschließend zwei Jahre als Co-Trainer der Philadelphia Flyers in der NHL, um bis zu seinem Wechsel nach Boston den AHL-Klub Hartford Wolf Pack, das Farmteam der New York Rangers. Nach seiner Amtsübernahme hatte Knoblauch die Oilers nach miserablem Start noch souverän in die Playoffs geführt.

Die Ausfälle

Dallas bangt um Top-Center Roope Hintz, der zuletzt ausfiel. Am Tag vor Spiel eins befand sich der Finne aber zumindest wieder auf dem Eis mit hartem individuellem Skating. Eine Rückkehr ins Aufgebot scheint zumindests nicht weit. Bei den Oilers fehlte zuletzt der vor der Transfer-Deadline nachverpflichtete Adam Henrique, der bislang nur sechs der zwölf Playoff-Partien mitwirken konnte, soll nach Klubs-Angaben aber ebenfalls früh in der Serie zurückkehren könnten.

kicker-Tipp: 4:2

Die Ausgeglichenheit im Kader und das Goaltending - Stars-Keeper Jake Oettinger (nur 2,09 Gegentore pro Spiel, 91,8 Prozent Fangquote) kann auf deutlich bessere Werte blicken als Stuart Skinner (2,87 Gegentore, 88,1 Prozent Fangquote) - sprechen für Dallas. X-Faktor sind Edmontons Superstars: Können McDavid und Draisaitl die vorhandenen Schwächen im Team wieder einmal übertünchen?