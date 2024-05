Goalies und Rangers-Rückkehrer als Schlüsselfaktoren?

Die Gewinner der beiden Divisions in der Eastern Conference nach der Hauptrunde stehen sich auch im Duell um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale gegenüber. Eine Vorschau auf das Endspiel im Osten ...

New York Rangers - Florida Panthers

Die Historie

Kurios, zumal die Panthers immerhin seit 1993 in der NHL spielen: Beide Teams standen sich noch nie in einem direkten Playoff-Duell gegenüber. In der Hauptrunde 2023/24 verliefen die vier Spiele gegeneinander äußerst knapp. In Florida gewannen erst die Rangers mit 4:3, dann die Panthers mit dem gleichen Ergebnis. Im Madison Square Garden siegte Florida dann zunächst mit 4:2, ehe die New Yorker Ende März die Punkte nach Penaltyschießen behielten.

Der Kader-Vergleich

Beide Teams verfügen über in allen Mannschaftsteilen exzellent und tief besetzte Kader, angefangen bei den russischen Nummer-eins-Torhütern Igor Shesterkhin (Rangers) und Sergei Bobrovsky (Florida). Während bei den Panthers die Stars im Sturm Matthew Tkachuk, Aleksander Barkov, Carter Verhaeghe und Sam Reinhart heißen, sind dies auf der Gegenseite Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Chris Kreider und der in dieser Saison wie entfesselt aufspielende Vincent Trocheck.

Die Coaches

Beide Coaches, Peter Laviolette (59, Rangers) und Paul Maurice (57, Panthers) gehören zu den renommiertesten Trainern seit den 2000er Jahren in der NHL und sind freundschaftlich miteinander verbunden. Besonderheit dabei: Zwischen Ende 1995 und 2012 hieß der Coach der Carolina-Hurricanes-Franchise (bis 1997 Hartford Whalers) stets entweder Maurice (1995-2003 und 2008-2012) oder Laviolette, der Maurice Ende 2003 ablöste, 2006 mit den Hurricanes deren bis dato einzigen Stanley Cup gewann und Ende 2008 wieder von Maurice abgelöst wurde.

Die Ausfälle

Beide Mannschaften sind - bemerkenswert nach zwei Playoff-Runden auf höchster Intensität - nahezu komplett. Bei den Rangers könnten sogar die beiden Langzeitverletzten Filip Chytil und - zumindest in Kürze - auch Routinier Blake Wheeler, nach monatelangen Pausen wieder in den Kader rücken und diesem zusätzliche Qualität und Tiefe verleihen.

kicker-Tipp: 4:3

Beide Teams spielen in Sachen Wucht, Physis und Zug zum Tor einen ähnlichen Stil. Schlüsselfaktor in einer äußert engen Serie könnte der herausragende Rangers-Keeper Shesterkhin (bislang 92,3 Prozent Fangquote in den Playoffs) werden.