Stoppt Gladbach Bayerns Rekordjagd? - Acht Teams hoffen auf ersten Sieg: Das bringt der 4. Spieltag

Setzen die Bayern ihre Rekordjagd im Topspiel gegen formstarke Gladbacher fort? Bayer droht ein Negativrekord, und die Eintracht könnte ihren Trainer beschenken: Das bringt der 4. Spieltag.

Gladbach reist "ganz entspannt" zum Topspiel nach München

Das Topspiel des 4. Spieltags findet am Samstagabend (18.30 Uhr) in München statt, der aktuelle Tabellenführer FC Bayern empfängt den Zweiten Borussia Mönchengladbach. Seit 17 Duellen kassierten die Bayern keine Niederlage mehr, wenn sie als Erster oder Zweiter in ein solches Duell gingen. Coach Julian Nagelsmann stehen weitere Optionen zur Verfügung, Choupo-Moting sowie die zuletzt angeschlagenen Davies und Musiala kehrten am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück. Gute Aussichten also, dass die Bayern ihren Startrekord ausbauen. Wenn da nicht Gladbach wäre, gegen das in der Vorsaison in drei Vergleichen kein einziger Sieg gelang. "Nach München fahren wir traditionell immer ganz entspannt", gab Kramer zu Protokoll. Noch ungeschlagen ist die Brust breit bei der Borussia, das Spiel ab 18.30 Uhr wird aber zum ersten ultimativen Stresstest des neuen Selbstvertrauens.

Setzt Freiburgs Coach Streich zum vierten Mal auf die gleiche Startelf?

Eröffnet wird der 4. Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr) mit der Partie des SC Freiburg gegen den VfL Bochum. Die Bochumer sind Tabellenletzter und eins von acht Teams, die noch auf ihren ersten Dreier warten. Diesen Fall gab es in der Bundesliga-Geschichte nach drei Spieltagen zuvor erst einmal: 1994/95. Auch hinter den Kulissen läuft es nicht rund beim Revierklub, die Verhandlungen mit Trainer Thomas Reis über eine Vertragsverlängerung wurden vertagt. Freiburg kam dagegen vernünftig aus den Startlöchern. SC-Coach Christian Streich schickte dabei dreimal die gleiche Startelf ins Rennen. Sollte er auch ein viertes Mal auf dieselben elf Spieler setzen, wäre es ein Freiburger Novum.

Zwei Leipziger fiebern Wolfsburg entgegen

Zwei Leipziger dürften der Partie am Samstagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg besonders entgegenfiebern: Nkunku, erst jüngst zum Fußballer des Jahres gewählt, gelang für RB in bisher sechs Duellen gegen die Wölfe noch kein einziger Scorerpunkt. Und Schlager trifft auf seinen Ex-Klub - ob er spielen wird, ist aber offen: Bisher kann der Österreicher im neuen Trikot noch keine einzige Pflichtspielminute vorweisen und ist entsprechend frustriert - schweigt aber bisher. Wie Leipzig wartet auch Wolfsburg noch auf seinen ersten Sieg. Immerhin konnte abseits des Rasens eine unrühmliche Akte geschlossen werden: Der Rechtsstreit mit dem in Ungnade gefallen Pongracic wurde beigelegt, der Abwehrmann spielt ab sofort in Italien für Lecce.

Wendet Bayer den Negativrekord ab? - Hoffenheim trifft auf einen Lieblingsgegner

Im Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05 droht Bayer Leverkusen ein neuer Negativrekord: Bei einer Niederlage hätte die Werkself erstmals die ersten vier Ligaspiele verloren. Um dies zu verhindern, wird bereits an personeller Auffrischung gearbeitet, Chelseas Hudson-Odoi auf Leihbasis kommen. Mainz hat bisher noch nicht verloren und ist saisonübergreifend sogar seit sechs Spielen ungeschlagen. Angesichts der Leistungsdichte im Kader muss FSV-Coach Bo Svensson wohl wieder einige Härtefälle verkünden - zumal mit da Costa ein namhafter und in jeder Beziehung hochgeschätzter Profi ein Kandidat für den Spieltagskader ist.

Einen vermeintlichen Lieblingsgegner hat 1899 Hoffenheim mit dem FC Augsburg zu Gast. Gegen den FCA feierte die TSG bereits 13 Siege, nur gegen Hannover fuhren die Kraichgauer im Oberhaus mehr Dreier ein. Augsburg hatte unter der Woche einen Rückschlag zu verdauen, Uduokhai wird wohl bis Jahresende ausfallen - bisher verpasste der Abwehrmann noch keine einzige Pflichtspielminute.

Gute Vorzeichen für den BVB bei Hertha

Quo vadis, Borussia Dortmund? Die späte 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen hat bei den Schwarz-Gelben Spuren hinterlassen. "Brutal dämlich", habe sich sein Team verhalten, schimpfte Coach Edin Terzic. Nun steht das wegweisende Duell bei Hertha BSC an. Immerhin mit guten Vorzeichen für den BVB, der nur eines der jüngsten sieben Spiele gegen die Berliner verlor. Zudem kann Terzic auf die Rückkehr von Nationalstürmer Adeyemi hoffen. Bei Hertha droht ein Engpass im Abwehrzentrum, weshalb es bei den Verantwortlichen Planungen für eine Nachverpflichtung gibt. Immerhin steht für Kapitän Plattenhardt die Ampel auf Grün.

Schalke vs. Union: Wer will den Ball?

Mit Schalke und dem 1. FC Union treffen die beiden Teams mit dem geringsten Ballbesitz aufeinander: Der Aufsteiger hat den Ball nur zu 28 Prozent in seinen Reihen, die Eisernen kommen auf 41 Prozent. Schalke wartet noch auf den ersten Sieg seit der Rückkehr ins Oberhaus, bezog gegen Union in der Bundesliga bisher aber keine einzige Niederlage. Die Eisernen sind saisonübergreifend seit zehn Spielen ungeschlagen und damit so lange wie kein anderer aktueller Bundesligist. Und sollten die Hauptstädter auch das Gastspiel auf Schalke ohne Niederlage überstehen, hätten sie erstmals fünf Auswärtsspiele am Stück nicht verloren.

Ungeschlagene Kölner hoffen auf Sieg Nummer 38 - Geburtstagsgeschenk für SGE-Coach Glasner?

Den Sonntag eröffnen der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart. Die Geißböcke sind in der Liga noch ungeschlagen und empfangen mit dem VfB einen ihrer Lieblingsgegner: Bereits 37 Siege fuhren sie gegen die Schwaben ein, nur gegen Schalke waren es bisher mehr (39). Stuttgart wartet dagegen noch auf den ersten Saisonsieg, zudem dürfte es wohl noch Veränderungen im Kader geben: Die Abgänge von Kalajdzic und Sosa sind wohl nur noch eine Frage des Geldes.

Zum Abschluss hat Werder Bremen Eintracht Frankfurt zu Gast. Der Aufsteiger von der Weser überraschte bisher positiv, ist nach drei Partien noch ungeschlagen und dürfte nach dem jüngsten 3:2-Coup in Dortmund mit noch breiterer Brust in die Partie gehen. Bei der Eintracht herrscht dagegen Sand im Getriebe, bisher warten die Hessen noch auf den ersten Sieg. Und das Werben von Manchester United um Keeper Trapp sorgt für zusätzliche Unruhe. Platzt am Sonntag der Knoten? Es wäre das passende Geburtstagsgeschenk für SGE-Coach Oliver Glasner, der am Spieltag 48 Jahre alt wird.