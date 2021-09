Stoppschild in einer Bilderbuchkarriere: Hat sich Donnarumma verzockt?

Was Gianluigi Donnarumma bereits mit 22 Jahren erreicht und vorzuweisen hat, schaffen andere Torhüter des Weltfußballs nicht mal in einer gesamten Laufbahn. Doch aktuell scheint der Aufstieg des nächsten großen italienischen Schlussmannes ein wenig aufgehalten worden zu sein. Hat sich der Europameister falsch entschieden?

Während andere pubertierende 16-Jährige schier wöchentlich Hobbys wechseln, womöglich Schabernack treiben, die Eltern ein wenig verzweifeln lassen und sich im Leben überhaupt noch orientieren wollen und müssen, was in der Zukunft etwa in Sachen Beruf oder Studium für eine Richtung eingeschlagen wird, hat Frühentwickler Gianluigi Donnarumma schon seinen Pfad abgesteckt gehabt.

Der am 25. Februar 1999 am Golf von Neapel in Castellammare di Stabia geborene Italiener, der später über die Ausbildungsstation SSC Neapel 2013 zur AC Mailand kommt, schafft dort in der Modemetropole nämlich bereits zur Saison 2015/16 den Durchbruch zum Profi. Ein Kaderplatz ist ihm sicher. Doch nicht nur das: Der damalige Milan-Coach Sinisa Mihajlovic schickt den hochveranlagten Jungspund im eingangs beschriebenen Alter von 16 Jahren am 25. Oktober 2015 beim 2:1-Heimsieg gegen Sassuolo Calcio direkt mal in die Startelf.



Und aus dieser wird er (in Mailand) nie mehr verbannt ...

Milan erobert, kurzzeitig "Dollarrumma gewesen", Buffon beerbt

Mihajlovic sowie die über die Jahre nachfolgenden AC-Trainer Cristian Brocchi, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso, Marco Giampaolo und Stefano Pioli (aktuell auch noch im Amt) sind sich einig: Dieser Spieler hat das Zeug zu Großem. "Donnarumma ist sehr talentiert, und ich hoffe, dass er genau die gleiche Karriere wie Buffon bestreiten wird. Darüber wäre auch Donnarumma sehr froh, denn Buffon gehörte in den letzten 20 Jahren zu den besten Torhütern der Welt", so etwa Mihajlovics Meinung vor sechs Jahren über seinen Schützling.

Ist 2017 mit Papiergeld beworfen worden: Gianluigi Donnarumma. imago/MB Media Solutions

Und er soll Recht behalten: Denn Donnarumma sammelt in all den Serie-A-Jahren in noch so jungem Alter 215 Serie-A-Einsätze, 16 Partien in der Europa League, kommt insgesamt auf 251 Pflichtspiele für Milan, bleibt dabei 88-mal gänzlich ohne Gegentor - und lässt die hiesigen Tifosi vom Aufschwung mit neuen Stars philosophieren. Und das berechtigt: Denn auch auf dem Feld vor dem jungen Keeper wird bei den Rossoneri eine junge Truppe aufgebaut (ergänzt mit Altstar Zlatan Ibrahimovic), die nach tristen Jahren zuletzt 2020/21 lange um die Meisterschaft mitspielt, am Ende Vizemeister wird und endlich wieder in die Champions League zurückkehrt.

Einzig 2017 gibt es "Stunk", als aus Donnarumma "Dollarrumma" wird. Schon damals verhandeln der Torwart und sein bekannter Berater Mino Raiola hart mit der AC Mailand, einigen sich lange nicht - und Fans reagieren anno dazumal wütend, schmeißen unter anderem Papiergeld auf den Rasen. Raiolas Erklärung: "Wir haben um mehr Zeit für die Vertragsverhandlungen gebeten. Milan hat dagegen die Medien über jeden Schritt informiert. Ein Teil der Tifosi hat sich gegen Gianluigi gestellt - und der Klub hat ihn nicht geschützt." Am Ende ist der Keeper aber geblieben, hat bis 2021 unterschrieben und die Herzen mit Leistungen zurückerobert.



Und das auch noch in anderem Dress: Zwischenzeitlich am 1. September 2016 schlägt beim 1:3 im Freundschaftsspiel gegen Frankreich auch in der Nationalmannschaft erstmals "die Stunde Donnarumma", der Torwart wird dabei für Legende Gianluigi Buffon eingewechselt. Er tritt damit in die Fußstapfen zweier großer Vorgänger - eben "Grandi Gigi" und dessen Vorgänger Dino Zoff -, lernt einige Zeit lang noch von Buffon - und wird nach dessen offiziellen Nationalmannschaftsrücktritt im Mai 2018 die alleinige, neue Nummer 1 der Squadra Azzurra.



Der Höhepunkt: Wembley, Titel, Auszeichnung

"Meister und Padawan": 2018 hat Gianluigi Buffon den Azzurri-Staffelstab an Gianluigi Donnarumma gereicht. Getty Images

Das Trikot der Azzurri streift sich der inzwischen 22-Jährige dann auch in diesem Sommer während der Europameisterschaft über - und glänzt auch hier als Teil einer jungen, Spaß machenden Einheit um erfahrene Recken wie Giorgio Chiellini oder Europas Fußballer des Jahres Jorginho. Drei Spiele ohne Gegentore in der Gruppenphase folgen tolle Paraden im Achtelfinale gegen Österreich (2:1) und im Viertelfinale gegen Belgien (2:1), ehe im Halbfinale gegen Spanien ein Schuss von Alvaro Morata im Elfmeterschießen pariert wird (4:2).

Am Ende gelingt sogar die Krönung - oder vielmehr die doppelte Krönung für Donnarumma ganz persönlich: Beim dramatischen 3:2 im Elfmeterschießen gegen England pariert der zu diesem Zeitpunkt noch bei Milan unter Vertrag stehende Schlussmann zwei Versuche, gewinnt damit seinen ersten großen Titel mit einer Mannschaft, tritt damit endgültig auf Nationalmannschaftsebene in die gewaltigen Fußstapfen von Zoff (Weltmeister 1982, Europameister 1968) sowie Buffon (Weltmeister 2006) - und wird darüber hinaus auch noch zum Spieler des Turniers gekürt.



"Mein Ziel war es immer, die Nummer 1 zu sein", so Donnarumma rückblickend im Juli nach dem Erringen des EM-Titels. "Ich wollte die WM und die EM im Trikot von Italien gewinnen. Davon träumt jedes Kind." Auf seiner Instagram-Seite schreibt der während der Europameisterschaft auch laut eigener Aussage kurz verwirrte Torhüter dann noch: "Ich bin stolz darauf, allen Italienern ein Lächeln geschenkt zu haben und gemeinsam mit unseren außergewöhnlichen Fans so viele magische Nächte erlebt zu haben."



Und nun?

Mit den magischen Nächten ist es in den letzten Wochen aber zu Ende gewesen für Donnarumma. Doch der Reihe nach ...

Zunächst einmal sind schon während der EM massiv Gerüchte hochgekocht, der Italiener wolle sich nach Jahren bei Milan woanders umsehen - deswegen sind auch die Vertragsgespräche der Rossoneri mit ihm und seinem Star-Berater Railo auf Eis gelegt. Am 14. Juli ist es dann so weit: Der in diesem Sommer aufstockende französische Gigant Paris Saint-Germain, der auch Lionel Messi und Sergio Ramos ablösefrei an Land ziehen soll, verpflichtet den amtierenden Europameister ablösefrei und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus. Bei elf Millionen Euro Jahresgehalt, womit Milans Angebot offenbar nicht mitgehalten hat und der Abschied unvermeidbar wird.



Etwas mehr als zwei Monate später soll Donnarumma aber recht unglücklich sein, was an den Fakten gemessen durchaus verständlich wäre. Denn seit seinem Wechsel kommt der Italiener bislang nur auf zwei Ligue-1-Einsätze für den Tabellenführer, die anderen sechs Partien sowie das bisher eine Champions-League-Spiel beim Club Brügge hat sein fast zwölf Jahre älterer Konkurrent Keylor Navas (34) bestritten.



Sind Konkurrenten bei Paris Saint-Germain: Keylor Navas (li.) und Gianluigi Donnarumma. AFP via Getty Images

Laut Medienberichten soll Donnarumma (noch) einen schweren Stand in Paris haben, eben weil die südamerikanischen Stars um Neymar, Messi oder auch Angel di Maria ein gutes Verhältnis zu Navas pflegen und sich für den Costa-Ricaner einsetzen sollen. Und die Berichte - etwa vom "Corriere della Sera" - gehen sogar noch weiter: Dem Vernehmen nach soll Donnarummas Agent Raiola schon mal sicherheitshalber die Optionen für Winter oder Sommer 2022 prüfen, sollte sich an der Situation des Europameisters nicht großartig etwas ändern. Immer wieder wird hier Juventus als potenzielle Option genannt. Für den Moment sind das aber alles nur Spekulationen.

Sicher ist: PSG-Coach Mauricio Pochettino dürfte wissen, dass er den hochveranlagten Donnarumma bei der Stange halten muss - und so soll der Italiener direkt tatsächlich an diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Kracher-Heimspiel in der Königsklasse gegen Manchester City anstelle von Navas auflaufen. Auch wenn das Pochettino am Abend zuvor noch nicht bestätigt hat: "Wir haben großartige Torhüter - und sie alle passen sich den Anforderungen hier an. Wir sind zufrieden mit dem, was sie bisher leisten."



In der Folge wird sich auf jeden Fall zeigen, ob etwa ein Einsatz gegen ManCity nur ein einmaliges Bonbon sein und der Routinier immer wieder in den Pariser Kasten zurückkehren wird - oder ob Donnarumma das aktuelle Karriere-Stoppschild schnell umkurvt und hinter sich lässt. Ansonsten droht eine Karriere-Baustelle für einen Profi, der seit seinem 16. Lebensjahr doch alles bestens in die Wege geleitet hat.