Stoppelkamp übt Selbstkritik und warnt vor "alten Gewohnheiten"

Der MSV Duisburg befindet sich auf dem absteigenden Ast, die Meidericher warten seit vier Spielen auf einen Sieg. Kapitän Moritz Stoppelkamp warnt.

Zu Beginn der Saison lief beim MSV Duisburg vieles richtig: Zehn Punkte hatten die Zebras nach fünf Spieltagen auf dem Konto und damit Platz fünf inne. Auf das 3:0 in Meppen folgten jedoch vier Partien ohne Sieg, zuletzt ging Torsten Ziegners Team dreimal in Serie leer aus.

In Duisburg herrscht daher Alarmstimmung, stand jetzt ist man Zwölfter, nur noch vier Punkte trennen die Meidericher von der Abstiegszone. Aus dieser befreite sich der SC Verl, der den MSV am Sonntag mit 1:0 schlug, vorerst.

Ziegner vermisst die "Konsequenz in allen Bereichen"

Bei den Ostwestfalen vermisste Trainer Ziegner trotz gutem Beginn die "Konsequenz in allen Bereichen. In der Zweikampfführung, im Passspiel, in der letzten Situation", wie er auf der Vereinswebsite zitiert wird. Zwar seien "die Möglichkeiten da gewesen", Duisburg agierte laut dem Coach jedoch "zu schlampig und zu nachlässig". Ziegner ärgerte sich weiter und meinte, dass seine Mannschaft "nie Kontrolle ins Spiel gekriegt" hätte. Die letzten Spielminuten in Unterzahl (Marvin Senger sah Gelb-Rot) machten das Aufholen des Rückstands nicht gerade leichter.

Enttäuschter Stoppelkamp denkt auch an die wirtschaftliche Situation

Kapitän Moritz Stoppelkamp war allem voran von der "Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, enttäuscht". Bei "MagentaSport" bescheinigte er der Defensive eine zumindest zufriedenstellende Leistung im ersten Durchgang, doch "offensiv war das absolut nix. Wie waren viel zu mutlos und auch ich habe gar nicht stattgefunden". Der 35-jährige Routinier hat zudem ein ungutes Gefühl. Ein "Verfallen in alte Gewohnheiten" konnte er nicht absprechen. Die Niederlage hätte seines Erachtens nach "wahrscheinlich höher ausfallen müssen".

Offensiv war das absolut nix. Wie waren viel zu mutlos und auch ich habe gar nicht stattgefunden. Moritz Stoppelkamp

Ab sofort gilt: Leistungen wie gegen Verl "müssen wir schnellstens wieder abstellen". Schon am Freitag gastiert Duisburg in Oberhausen. Um 19 Uhr spielt der MSV bei RWO im Niederrheinpokal. Stoppelkamp erhofft sich eine Trotzreaktion: "Das Spiel wird enorm wichtig. Vor allem aus wirtschaftlicher Sicht ist das ein Sieg, den wir unbedingt brauchen."

mje