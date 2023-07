Stoppelkamp-Transfer legt neue Philosophie von Rot-Weiß Oberhausen offen

Moritz Stoppelkamp ist das letzte, gleichsam hochbedeutende Puzzle-Stück in der Kaderplanung bei Rot-Weiß Oberhausen. Gleichzeitig scheint dieser Transfer einen Weg aufzuzeigen, der aus RWO mit einigen Jahren Anlauf einen ernsthaften Anwärter auf die Spitzengruppe machen soll.

Der größere Teil der Vorbereitung ist bei Rot-Weiß Oberhausen abgeschlossen und Sportleiter Patrick Bauder kann's kaum fassen, sucht das nächste Stück Holz und klopft kräftig drauf: "Wir sind ohne Verletzungen durch Training, Tests und die letzte Woche Trainingslager gegangen, das ist schon toll und hoffentlich ein gutes Omen!", klingt er begeistert. Für ihn als Kaderplaner ist damit die Arbeit erstmal erledigt, wobei das schwierigste Stück sicher das Lotsen von Duisburg-Ikone Moritz Stoppelkamp zum rot-weißen Nachbarn darstellte. "Für die Oberhausener Anhänger und auch einige Spieler und Verantwortliche ist der Moritz ja ein alter Bekannter", erinnert Bauder an die Jahre zwischen 2008 und 2010, in denen Jung-Stoppelkamp für RWO schon Schlagzeilen schrieb.

Aber dennoch war die Verpflichtung ein schweres Stück Arbeit, was zugleich ein Schlaglicht auf die neue "Philosophie" des Vereins wirft: Nachdem jahrelang das Budget als Korsett gewirkt und quasi dazu verurteilt hatte, vorwiegend mit jüngeren Spielern und als Entwicklungsverein zu agieren, hat sich zur neuen Saison die Erkenntnis durchgesetzt, auch mal was wagen zu müssen - aber nicht als Verein! Sowohl das fünftägige Trainingslager in der Sportschule Wedau als auch die Stoppelkamp-Verpflichtung sind ohne den Verein als zahlende Institution über die Bühne gegangen. Dass RWO plötzlich wieder "private" Gönner gefunden hat, ist neu, hängt vielleicht auch mit dem Wechsel im Vorsitz zusammen: Ex-"Präsi" Hajo Sommers galt nicht wirklich als Freund solcher Aktionen, sein Nachfolger Thorsten Binder will dem "ewigen Reden vom Mitspielen an der Spitze" endlich Taten folgen lassen.

Das ist der Qualitätsspieler, der gefehlt hat, der den Schub bringt, den wir brauchen. Trainer Jörn Nowak über Stoppelkamp

Das will in seiner ersten Saison als verantwortlicher Trainer natürlich auch Jörn Nowak, der einen sehr aufgeräumten Eindruck macht. Und auch der liegt an Stoppelkamp: "Das ist der Qualitätsspieler, der gefehlt hat, der den Schub bringt, den wir brauchen", ist der einstige Mitspieler von Stoppelkamp (bei Rot-Weiß Erfurt) felsenfest überzeugt. Nowak sieht den 36-jährigen Zugang als Vorbereiter und Verwerter, bürdet ihm schon Last und Verantwortung auf und weiß dabei, dass mit Oguzhan Kefkir, Sven Kreyer und Marius Kleinsorge Teamkollegen um Stoppelkamp herum sind, die auch spielentscheidend wirken können.

Und Stoppelkamp selbst? "Fußball macht mir wieder Spaß, in Oberhausen sowieso. Der Verein ist bei allen Veränderungen so familiär geblieben, wie man ihn als Spieler mag. Und der Trainer weiß, was er von mir erwarten kann: jede Position in der offensiven Dreierkette."