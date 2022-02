Stoppelkamp schießt den MSV aus dem Keller - Auch der BVB II kann Magdeburg nicht knacken

Spitzenreiter Magdeburg konnte auch von Borussia Dortmund II nicht geknackt werden und blieb auch im 13. Spiel in Folge unbezwungen. Aus dem Verfolgerfeld mussten Saarbrücken und Meppen Federn lassen. Duisburg gewann erneut und klettert aus dem Keller.

Zwei Spielabsagen und ein souveräner Primus

Das für Freitagabend angesetzte Spiel zwischen Verl und Zwickau fiel aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in Lotte aus, auch das Verfolgderduell am Samstag zwischen Osnabrück und Braunschweig wurde kurzfristig aufgrund von Sturmschäden im Stadion abgesagt. So stand das Spiel von Spitzenreiter Magdeburg gegen Dortmunds Bundesliga-Reserve im Blickpunkt - und danach die Frage, wer diesen FCM noch stoppen will. Ein über weite Strecken dominanter Primus gewann 2:0, weil Atik vom Punkt die Nerven behielt und BVB-Kapitän Pfanne ins eigene Tor traf.

Herbe Dämpfer für Saarbrücken und Meppen

Die Titz-Elf ist nun seit 13 Spielen ungeschlagen und auf dem Weg in die 2. Bundesliga wohl nicht mehr aufzuhalten. Aus dem Verfolgerfeld zog überraschend Saarbrücken zu Hause gegen Viktoria Köln mit 0:1 den Kürzeren, Meppen hat sich mit dem 0:2 in Freiburg, dem vierten sieglosen Spiel hintereinander, zunächst aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Für Aufregung sorgte ein vermeintlicher Elfmeter für den SVM beim Stand von 0:1, den der Schiedsrichter in einen indirekten Freistoß umwandelte.

Duisburg zieht an Viktoria Berlin vorbei

Im Tabellenkeller kann Duisburg durch den zweiten Dreier in Folge nicht nur aufatmen, sondern hat sich von einem Abstiegsplatz verabschiedet. MSV-Kapitän Stoppelkamp traf doppelt für die Zebras, die nun Viktoria Berlin überholt haben. Der Neuling steckt tief in der Krise. Nilsson (22.) und Brumme (29.) sorgten mit ihren Toren für Wiesbaden binnen weniger Minuten dafür, dass die Berliner nun seit fünf Partien sieglos sind. In diesem Zeitraum holte der Hauptstadtklub nur einen Zähler und steckte jetzt unten fest.