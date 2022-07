Stoppelkamp behält MSV-Binde

Moritz Stoppelkamp wird auch in der am übernächsten Wochenende startenden Drittligasaison die Kapitänsbinde beim MSV Duisburg tragen.

Seit nunmehr drei Jahren trägt Moritz Stoppelkamp die Binde beim MSV Duisburg, und der 35-Jährige wird auch in der Saison 2022/23 die Zebras als Spielführer auf das Feld führen. Wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte, wurde der Routinier in seinem Amt bestätigt.

Einen festen Stellvertreter für Stoppelkamp soll es nicht geben. Sollte der Kapitän in einem Spiel fehlen, soll einer der Mitglieder des fünfköpfigen Mannschaftsrats die Binde übernehmen. Neben Stoppelkamp selbst gehören noch Marvin Bakalorz, Marlon Frey, Caspar Jander sowie Neuzugang Sebastian Mai dem neuen Mannschaftsrat an.

Stoppelkamp spielt seit Sommer 2017 für die Duisburger, in diesem Zeitraum absolvierte er für den MSV 58 Zweitligaspiele (zwölf Tore) sowie 96 Drittligapartien (35 Treffer). Der MSV Duisburg wird am 22. Juli (19 Uhr) das Eröffnungsspiel der 3. Liga beim VfL Osnabrück bestreiten.