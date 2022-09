Stolzer Stamm lobt die Freiburger "Haltung"

Der SC Freiburg II hat seine starke Form am vergangenen Spieltag gegen Ingolstadt unter Beweis gestellt - auch dank Hilfe aus dem Profiteam. Der Coach ist stolz auf die Leistung.

Drei Siege reihte der SC Freiburg II zuletzt in der 3. Liga aneinander. Den Erfolgen gegen Viktoria Köln und Dortmund II folgte am 7. Spieltag ein beachtlicher 1:0-Sieg gegen den als Aufstiegsanwärter gehandelten FC Ingolstadt. "Ich bin nicht nur jetzt stolz. Wir machen es gut die letzten Wochen, weil wir eine sehr gute Haltung auf dem Platz haben, was die Defensive angeht", freute sich Reserve-Coach Thomas Stamm bei "MagentaSport". "Wir haben wenige Chancen zugelassen."

Das dürfte nun auch ein wichtiges Vorhaben für das kommende Drittliga-Spiel in Wiesbaden sein. Die Hessen präsentierten sich zuletzt ebenfalls gut in Form und haben seit fünf Pflichtspielen nicht mehr verloren. Zuletzt bestand der SVWW den Härtetest in Saarbrücken (2:2). Verstecken muss und will sich der SCF aber nicht, im Gegenteil: "Wir sind immer fähig, vorne ein Tor zu machen und wenn wir dann so leidenschaftlich verteidigen, dann sind wir fähig, zu null zu spielen und das ist die Basis unseres Spiels", so Stamm.

Die Profiabstellungen hatten Folgen für Vermeij

Den Sieg gegen die Schanzer begünstigten indes auch die Abstellungen aus dem Profiteam. Mit Keeper Benjamin Uphoff, Lukas Kübler und Daniel-Kofi Kyereh bekam das Drittliga-Team der Breisgauer namhafte Unterstützung. "Die Jungs von oben haben sich nahtlos eingefügt", lobte Stamm. Folgen hatte die "Profi-Leihgabe" für Angreifer Vincent Vermeij, der eine Woche nach seinem Doppelpack in Dortmund auf die Bank musste, da die älteren Spieler aus der 1. Mannschaft spielten und damit die in den Regularien erlaubte Zahl ausgeschöpft war. Womöglich darf der Angreifer aber schon am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder mitmischen.