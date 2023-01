"Stolzer Moment für mich": Wagner unterschreibt in Norwich

Rund zehn Monate nach seinem Aus bei den Young Boys Bern kehrt David Wagner nach England zurück. Der ehemalige Schalke-Coach ist neuer Cheftrainer bei Norwich City.

Was sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet hat, ist nun offiziell: David Wagner kehrt nach England zurück und übernimmt Premier-League-Absteiger Norwich City. Wie die Canaries am Freitag mitteilten, unterschrieb der 51-Jährige einen Einjahresvertrag. "Dies ist ein ganz besonderer und stolzer Moment für mich. Hier, zurück in England, als Cheftrainer von Norwich City zu sein, ist eine große Ehre", wird Wagner auf der Vereinswebsite zitiert.

In England erlebte er seine bislang erfolgreichste Station als Trainer. Mit Huddersfield Town feierte Wagner nach einem 4:3 n. E. im Championship-Play-off-Finale gegen den FC Reading in der Saison 2016/17 den Aufstieg in die Premier League und hielt in der darauffolgenden Spielzeit die Klasse. Doch in der zweiten Saison im englischen Oberhaus konnten die Terriers die Leistung nicht bestätigen, sodass Wagner und der Klub im Januar 2019 nach etwas mehr als drei Jahren entschieden, getrennte Wege zu gehen.

Der Erfolg in Huddersfield weckte Begehrlichkeiten: Bereits im Sommer 2019 wurde Wagner Cheftrainer auf Schalke. Aber sowohl bei den Königsblauen als auch bei den Young Boys Bern konnte er die Erwartungen nicht erfüllen. Nun soll der Coach also nach zehnmonatiger Pause wieder in der zweiten englischen Liga für Furore sorgen. "Sein Wissen über unseren Kader, seine Visionen, seine Idee vom Fußball und sein Arbeitsstil stimmen eindeutig mit unseren kurz-, mittel- und langfristigen Zielen überein", so der sportliche Leiter Stuart Webber, für den sein Neu-Trainer "schnell" der Wunschkandidat war.

Der Klubs aus dem Osten Englands hat bereits gute Erfahrungen mit einem deutschen Trainer gemacht. Gladbachs Daniel Falke übernahm den damaligen Zweitligisten zur Saison 2017/18 und führte ihn in seinem zweiten Amtsjahr in die Premier League. Auf den direkten Abstieg folgte der sofortige Wiederaufstieg.

Play-off-Plätze in Reichweite

Ähnliches soll nun Wagner gelingen. Ein direkter Aufstieg ist bei 15 Punkten Rückstand auf Platz zwei zwar kaum mehr möglich, doch die Play-off-Plätze sind noch in Reichweite. Obwohl der Klub momentan auf Platz elf rangiert, hat er nur drei Punkte Rückstand auf den ersten Play-off-Platz (allerdings auch eine Partie mehr absolviert als der FC Millwall, der diesen Rang innehat). "Wir müssen das, was in der Vergangenheit geschehen ist, hinter uns lassen. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir zusammen sein. Gemeinsam als eine Gruppe von Spielern, Mitarbeitern und Fans", erklärt Wagner, der von seinem langjährigen Weggefährten Christoph Bühler als Co-Trainer unterstützt wird.

Bereits am Sonntag gibt der neue Coach sein Debüt. In der 3. Runde des FA Cups empfängt Norwich die Blackburn Rovers.