Stolze wechselt fest von Wolfsburg zum FC Twente

Der FC Twente Enschede hat die Wolfsburgerin Anna-Lena Stolze fest verpflichtet. Es wird also vorerst keine Rückkehr mehr zum VfL geben.

Bleibt in den Niederlanden: Anna-Lena Stolze. IMAGO/Pro Shots

Bis zum Ende des Monats ist Anna-Lena Stolze vom VfL Wolfsburg noch an den niederländischen Klub FC Twente ausgeliehen. Am Mittwoch verkündeten die Niedersachsen, dass die 21-Jährige nicht zu den Wölfinnen zurückkehren werde, ihr bis Ende Juni 2023 datierter Vertrag vielmehr aufgelöst wird.

Stolze hat nun beim niederländischen Meister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Inzwischen kommt sie in Enschede auf 53 Pflichtspiel-Einsätze. Vor ihrer Leihe spielte sie seit 2015 für den VfL - zunächst in den Nachwuchsteams. Im Kader der ersten Mannschaft wurde sie in der Saison 2018/2019 Double-Siegerin.

Konkurrenz in Wolfsburg ausschlaggebend

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, sagte zur Personalie: "Anna-Lena hat sich in den letzten beiden Jahren zu einer Stammspielerin bei einem niederländischen Top-Klub entwickelt und wir freuen uns sehr, dass sie bereits zum zweiten Mal mit Twente niederländische Meisterin wurde. Dies unterstreicht, dass die Leihe für ihre Entwicklung der richtige Schritt war. Anna-Lena hat mit Blick auf die Konkurrenzsituation in unserem Kader den Wunsch geäußert, den Weg mit dem FC Twente weiterzugehen und den Vertrag mit dem VfL Wolfsburg zu beenden." Dieser Bitte habe Wolfsburg entsprochen.