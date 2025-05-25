Stolze Gewinner und Verlierer

An diesen Moment wird sich Mannschaftskapitän des VfB Stuttgart für immer erinnern. "Das ist der schönste Tag in meinem Leben", sagte Atakan Karazor. Zu dieser Freude hatte der Fußballer allen Grund. Denn mit seinem Verein holte er am Samstagabend den DFB-Pokal. Das ist einer der wichtigsten Titel im deutschen Fußball. Zuletzt gelang das den Stuttgartern vor fast 30 Jahren. Nun aber setzte sich der Erstligist im Finale gegen Arminia Bielefeld mit 4:2 durch.
Zunächst feierten die Stuttgarter ihren Sieg ausgiebig in der Hauptstadt Berlin. Dort findet das Finalspiel jedes Jahr statt. Am Sonntag stand dann schon die nächste Party mit ganz vielen Fans in Stuttgart an. Dort soll sich die Siegertruppe auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Das ist eine große Ehre.
Und die Bielefelder? Auch die feierten. "Diese Medaille tragen wir auch mit Stolz. Die ist zwar nur für den zweiten Gewinner. Aber wir wissen, dass es nicht alltäglich ist, dass ein Drittligist ins Finale kommt", sagte Trainer Mitch Kniat.