Stolz im Interview: "Sogar Maldini hat gratuliert"

In Sandhausen fand Dominik Stolz (33) einst kein Glück, in Luxemburg aber erlebt er seit Jahren internationale Highlights. Im kicker-Interview spricht er über seine starke Vorsaison, die Champions League - und Dino Toppmöller.

Fand sportlich wie privat sein Glück in Luxemburg: Dominik Stolz spielt aktuell in der Champions-League-Qualifikation. IMAGO/Majerus

"Ich habe die etwas andere Karriere", sagt Dominik Stolz. Der Mittelfranke war einst bei der SpVgg Bayreuth Torschützenkönig der Regionalliga, probierte es danach eine Saison in der 2. Liga und ging vor sieben Jahren nach Luxemburg, wo er seither viermal Meister war. Aktuell spielt er mit Swift Hesperange in der Champions-League-Qualifikation, im Hinspiel bei Slovan Bratislava gelang dank Stolz ein überraschendes 1:1.

Herr Stolz, fühlt sich auch die erste Quali-Runde schon an wie echte Champions League?

Absolut. Das ist schon was Besonderes, mit dem offiziellen Logo und Gegnern, die regelmäßig in Gruppenphasen dabei sind. 15.000 Zuschauer haben wir auch nicht ständig. Leider haben sie in Bratislava die Hymne nicht gespielt. Ich hoffe, sie läuft dann am Mittwoch bei uns, wir treten im neuen Nationalstadion an.

Sie blieben im Hinspiel cool und verwandelten den Elfmeter zum 1:0.

Ich bin ja jetzt in einem Alter, in dem man sich nicht mehr unbedingt in die Hosen macht. Dominik Stolz

Meine allererste VAR-Entscheidung auf dem Platz, wir haben in Luxemburg ja keine Videoschiris. Und die Slovan-Ultras haben mit Laserpointern vor dem Elfmeter alles gegeben. Aber ich bin ja jetzt in einem Alter, in dem man sich nicht mehr unbedingt in die Hosen macht.

Sollten Sie mit Hesperange am Mittwoch weiterkommen, ginge es entweder nach Bosnien oder Armenien.

Dann gerne Mostar. Aber erst mal abwarten, Slovan wird uns bestimmt nicht noch einmal unterschätzen.

Die Liga in Luxemburg beginnt erst Anfang August. Wie schwierig ist es, jetzt schon voll da zu sein?

Das ist nicht einfach. Unsere Sommerpause dauerte nur zweieinhalb Wochen, und wir haben 14 neue Spieler im Kader. Es waren auch nur drei Testspiele vorher, mit vielen Wechseln, sodass in Bratislava einige von uns am Ende Krämpfe hatten.

Sie waren in der Vorsaison voll da: 29 Tore und 17 Assists, dazu die allererste Meisterschaft für den Verein.

Für mich natürlich eine Supersaison, vor allem, weil ich ja meistens im Mittelfeld spiele. Und auch für den Klub war das klasse, obwohl die Meisterschaft vorher das Ziel war. Unser Investor nimmt viel Geld in die Hand, also hat er den Titel auch erwartet.

Bauunternehmer Flavio Becca, der Investor, war zuvor noch der Boss beim berühmten Düdelingen.

Er kommt eigentlich aus Hesperange. In Dudelange, wie es hier heißt, gab es Probleme, ein neues Stadion zu bauen, also wechselte er quasi heim und brachte auch viele Spieler mit.

Gibt es bei Swift nur Profis?

Nicht nur, wir haben noch ein paar, die ihre guten Jobs nicht aufgeben wollen. Einer ist Anwalt, ein anderer arbeitet bei einer Bank. Aber der Großteil ist schon Profi.

Grübeln Sie noch, warum es damals in der 2. Liga in Sandhausen nicht klappte?

Man braucht einfach Glück und einen Trainer, der auf einen setzt. Das war in Sandhausen leider nicht der Fall, obwohl ich gleich getroffen habe, als ich spielen durfte.

Der Trainer hieß Alois Schwartz. Hat er Ihnen die Karriere in Deutschland verbaut?

Nein, er hatte mich ja aus Bayreuth nach Sandhausen geholt. Aber ich war damals auch verletzt, so wurde es ein vermurkstes Jahr.

Sein größter Moment: Dominik Stolz jubelt über sein Tor im San Siro gegen Milan. AFP via Getty Images

Also wechselten Sie 2016 zu Dudelange und traten danach in der Europa League gegen Milan und den FC Sevilla an.

Und es war genau die richtige Entscheidung. Statt 2. oder 3. Liga habe ich im San Siro gespielt, wer bitte kann das schon von sich behaupten?

War das Tor vor fünf Jahren in Mailand der größte Moment Ihrer Karriere?

So was vergisst man nie. Wir haben 2:5 verloren, aber ein starkes Spiel abgeliefert, sogar Paolo Maldini hat mir danach auf dem Platz gratuliert.

Dino Toppmöller war Ihr Trainer, der jetzt Frankfurt übernommen hat.

Er war bei uns noch relativ jung, aber hatte schon eine ganz klare Spielidee. Bei Julian Nagelsmann hat er in München sicher noch eine Menge mitgenommen, jetzt wird er bei der Eintracht einen starken Job machen.

Und Sie kommen auch noch einmal zurück nach Deutschland?

Eher nicht. Ich habe in Luxemburg geheiratet und sehe meine Zukunft hier, aktuell mache ich meinen Trainerschein, außerdem habe ich ein Fernstudium zum Medical Fitnesscoach abgeschlossen. Aber erst mal noch ein paar Jährchen als Spieler.

Stimmt es, dass Sie ein lukratives Angebot aus Bahrain abgelehnt haben?

Geld ist nicht alles, mir geht es auch hier gut. Dominik Stolz

Ja, es gab jetzt Anfragen aus wärmeren Ländern, aber das war nicht interessant, schon allein wegen der Familie. Geld ist nicht alles, mir geht es auch hier gut.

Eigentlich hatten Sie doch mal von England geträumt.

Mit Wigan und Sunderland gab es mal Gespräche, mit den Queens Park Rangers war ich sogar schon relativ weit, letztlich hat leider alles nicht geklappt. Halb so wild, die Champions League oder Europa League hätte ich mit denen wohl nicht erlebt.

Dieses Interview erschien zuerst in der kicker-Ausgabe Nr. 58 am 17. Juli 2023.