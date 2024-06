Stojkovic: "Wenn jemand so etwas von sich behauptet, dann muss er es beweisen"

Erstmals seit 24 Jahren nimmt Serbien wieder an einer EM teil, erstmals überhaupt als völlig eigenständiger Staat. Eine Euphorie will im Land noch nicht so recht aufkommen, dafür waren die Resultate zuletzt zu durchwachsen. Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat indes drei Probleme zu lösen.

"Die Menschen werden unser Spiel genießen können. Wir sind ein Team, das spielen möchte", gab sich Stojkovic einen Tag vor dem EM-Start gegen England in Gelsenkirchen (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) kämpferisch und meinte: "Ich denke, es wird ein sehr offenes Spiel sein. Es ist egal, welche Überlegenheit England hat. Serbien wird sicher keine Mannschaft sein, die zusieht und die Engländer spielen lässt. Wir sind bereit für die Herausforderung."

Personell hat der 59-Jährige keine Sorgen. "Alle haben auf dem höchstmöglichen Level trainiert", verriet Stojkovic und sagte im Hinblick auf die Ziele der Engländer, die Europameister werden wollen: "Wenn jemand so etwas von sich behauptet, dann muss er es auf dem Platz beweisen." Stojkovic selbst muss aber noch drei elementare Fragen beantworten.

Die Stürmerfrage

Unter Stojkovic spielen die Serben für gewöhnlich offensiv, doch das könnte auch ob der eigenen Defizite in der Restverteidigung fatal gegen die pfeilschnellen Engländer sein. In diesem Kontext stellt sich auch die Frage nach der Doppelspitze. Im Sturm haben die Serben nämlich ein Luxusproblem: Dusan Vlahovic oder Aleksandar Mitrovic. Die Torjägerqualitäten beider Spieler stehen außer Frage, doch es gibt ein Problem: Wenn beide gemeinsam auflaufen, dann bekommen die Serben in der Regel enorme Probleme im Mittelfeld.

Gut möglich, dass einer der beiden zum Anpfiff auf der Bank Platz nehmen muss - doch wer wird das sein? Vlahovic spielt bei Juventus und ist spielerisch klar besser, auch kann er als Ballverteiler fungieren. Mitrovic wiederum ist der Fan-Liebling, physisch enorm stark und hat in der Vergangenheit immer wieder wichtige Tore geschossen. Auch aufgrund seines Status dürfte Mitrovic leicht bessere Startelf-Chancen haben.

Die Abwehrfrage

In der defensiven Dreierreihe gibt es auch eine vakante Stelle. Strahinja Pavlovic und Nikola Milenkovic gelten als gesetzt. Zuletzt hatte Stojkovic Uros Spajic immer wieder gelobt, der rechts in der Dreierkette spielen könnte. Spajic aber fehlt es ebenso wie Nemanja Stojic an internationaler Erfahrung, weshalb Milos Veljkovic vielleicht doch zum Zug kommen könnte. Der Bremer spielt in der Bundesliga und ist zudem körperlich robuster als Spajic, was gerade in Duellen mit Harry Kane von Bedeutung sein könnte.

Die Filip-Frage

Sorgen bereitet auch die linke Seite, wo Filip Kostic und Filip Mladenovic miteinander konkurrieren. Juve-Profi Kostic spielt bei einem namhafteren Klub und hat schon so einige Verdienste in der Nationalelf. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Ex-Frankfurter derzeit nicht in Topform ist, anders als Mladenovic. Die entscheidende Frage wird wohl sein: Wer ist besser dafür geeignet, Englands Kyle Walker einzuschränken?

Es ist immer noch ein Spiel Elf-gegen-Elf - und es kann viel passieren. Nikola Milenkovic

Ungeachtet der Aufstellungsfragen: Den Serben ist klar, dass sie als Außenseiter ins Match gehen werden. "England ist einer der Favoriten auf den Titel", weiß auch Abwehrchef Milenkovic: "Sie verfügen über unglaubliche Qualität und es ist sehr schwer, sie aufzuhalten. Aber es ist immer noch ein Spiel Elf-gegen-Elf - und es kann viel passieren. Wir müssen diszipliniert und konzentriert spielen. Wir werden sehen, wie es laufen wird."

Optimistisch zeigte sich indes Andrija Zivkovic. "Die Engländer sind auf dem Papier der Favorit", weiß auch der 27-jährige Flügelmann, der aber einen Vorteil ausgemacht hat - die Körpergröße. Serbien verfügt über eine Vielzahl baumlanger Spieler und Zivkovic hofft, dass "wir das zu unserem Vorteil nutzen können".