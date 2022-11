Stojkovic: "Solche Fehler wären selbst in einem Freundschaftsspiel fatal"

Beim Stand von 3:1 sah Serbien gegen Kamerun bereits wie der sichere Sieger aus. Was dann passierte, kann sich ein verärgerter Coach Dragan Stojkovic nicht erklären. Dennoch findet der einstige Edeltechniker nach dem Spiel auch einen Anlass zur Zufriedenheit.

Aus Katar berichtet Thiemo Müller

Aus seiner aktiven Zeit ist Dragan Stojkovic in Erinnerung als ein filigraner Spielmacher, während seiner Ära bei Roter Stern Belgrad in den späten 80er Jahren schwärmten die Zeitungen gar vom "Balkan-Maradona". Und die Liebe zum schönen Spiel hat sich der inzwischen 57-Jährige offenkundig auch als Trainer erhalten.

Nach dem 3:3 gegen Kamerun kam der serbische Nationalcoach jedenfalls derart oft darauf zu sprechen, "ein hochattraktives, spektakuläres Match für die neutralen Zuschauer geliefert" zu haben, dass keine Zweifel bleiben konnten: Die genannte Erkenntnis diente Stojkovic zumindest als kleiner Trost für zwei verlorene Punkte.

Beim Stand von 3:1 nach gut einer Stunde "hatten wir eigentlich die totale Kontrolle", wie Stojkovic nachvollziehbar festhielt. "Aber dann haben wir zwei schwere Fehler gemacht, die nicht passieren dürfen, die aber doch immer wieder passieren, weil es nun mal Fußball ist."

Kameruns kurioser Doppelschlag

Wie Kameruns Treffer in der 63. und 66. Minute fielen, war dann aber doch ein Fall fürs Kuriositätenkabinett. Binnen 180 Sekunden ließ sich die vermeintlich souverän in Führung liegende Mannschaft zweimal auskontern, jeweils hob Nikola Milenkovic als rechter Verteidiger das Abseits auf.

Das alles, stellte Stojkovic fest, sei "völlig unnötig gewesen, und auch nicht richtig zu erklären. Natürlich werden wir analysieren, woran es gelegen hat. Warum wir den Fokus und die Konzentration verloren haben - oder ob sonst irgendetwas los war." Unwidersprochen durfte der Coach schon vor der Videositzung festhalten: "Wir haben es nicht clever genug zu Ende gebracht."

Unabhängig vom schlafenden Milenkovic sei es "auf diesem Level immer sehr gefährlich, so hoch anzugreifen und auf Abseits zu spielen". Warum sich seine Schützlinge nicht weiter zurückzogen und den Vorsprung taktisch diszipliniert verwalteten? "Wir haben es zu leicht genommen", lautete Stojkovics Interpretation, "bei allen guten Dingen in der Offensive haben die Spieler den Kopf verloren. Eigentlich ärgern mich nicht so sehr die Gegentore an sich, sondern die Art, wie sie zustande gekommen sind. Solche Fehler wären selbst in einem Freundschaftsspiel fatal."

Veljkovic und Pavlovic stehen fürs Schweiz-Spiel auf der Kippe

Zum zweimal letztlich kollektiv übertölpelten Abwehrverbund gehörte auch Bremens Milos Veljkovic, der Eric Maxim Choupo-Moting in den wiederholten Eins-gegen-Eins-Duellen grundsätzlich gut im Griff hatte. Zum 3:3 durfte der Bayern-Stürmer dann aus kurzer Distanz aber unbedrängt einschieben.

Dass Veljkovic wenig später den Rasen verließ, "war nicht geplant", so Stojkovic. Der Werder-Profi war angeschlagen, ebenso wie der bereits nach 55 Minuten ausgewechselte Verteidiger-Kollege und Torschütze Strahinja Pavlovic. Coach Stojkovic sprach in diesem Zusammenhang von Sicherheitsmaßnahmen: "Wir wollten schwerere Blessuren vermeiden."

Ob Veljkovic und Pavlovic am Freitag im Gruppenfinale gegen die Schweiz zur Verfügung stünden, "müssen wir trotzdem abwarten". Die Chance auf ein Weiterkommen sei intakt, schloss Stojkovic, vor der Partie zwischen den Rivalen Brasilien und Schweiz aber naturgemäß nicht genau zu beziffern. Das oberste Ziel lautet freilich ohnehin wie gehabt: "Ein schönes, ein gutes Spiel."