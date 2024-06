Stojkovic: "Ich liebe Luka Jovic sehr"

Das zweite 0:1 nach dem Auftakt gegen England schien für Serbien besiegelt. Dann köpfte der Ex-Frankfurter Luka Jovic gegen Slowenien den verdienten 1:1-Ausgleich in letzter Sekunde - Brennstoff in die verglühende Hoffnung aufs Weiterkommen.

Serbien begann in diesem Duell seltsam zurückhaltend, beinahe träge mit Blick auf das Einheitstempo im Offensivspiel - trotz namhafter Angreifer wie Dusan Vlahovic und Aleksandar Mitrovic sowie Dusan Tadic dahinter. Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr Wucht entwickelte das Team des einstigen Weltklasse-Mittelfeldspielers Dragan Stojkovic (59), erarbeitete sich ein Chancenplus, scheiterte aber entweder an Jan Oblak im slowenischen Tor oder zielte knapp daneben. Als Zan Karnicnik gar zur Führung Sloweniens traf (69.), schien Serbiens Hoffnung auf eine erfolgreiche EM früh zu zerplatzen, null Punkte nach zwei Partien wären eine denkbar schlechte Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspiel gewesen und hätten höchstens auf ein Weiterkommen als einer der besten Gruppendritten schielen lassen.

Luka Jovics Kopfballtor nach der letzten Ecke veränderte alles: Mit einem Sieg am Dienstag gegen Dänemark, erneut in der Allianz-Arena, wären die Serben fast sicher im Achtelfinale dabei. "Ich liebe Luka Jovic sehr", sagte Stojkovic, nannte den 26-Jährigen einen "sehr guten und wichtigen Stürmer für uns, der nur ein bisschen Raum braucht, damit der Ball ins Tor geht." Jovic, derzeit noch bei AC Mailand unter Vertrag, dürfte mit diesem wichtigen Treffer Pluspunkte gesammelt haben, vor allem gegenüber dem enttäuschenden Vlahovic.

Serbien möglicher Achtelfinal-Gegner Deutschlands

Für Stojkovic war neben des späten Punktgewinns das Herausspielen zahlreicher Chancen wichtig, er ist ein Verfechter des Offensivfußballs. Dazu betonte er den Glauben. "Wir konnten nicht akzeptieren, gegen Slowenien zu verlieren. Aber wir glauben an uns bis zum Ende, wir geben nicht auf. Für viele war das Spiel schon zu Ende, für uns nicht." Nicht ganz zu Unrecht verwies er auf die Statistik, die die serbische Dominanz am Ende belegt: 61 Prozent Ballbesitz, 15:11 Torschüsse, 526:347 Pässe. Aber: Die schwache Anfangsphase kostete den möglichen Sieg, den Serbien nun gegen Dänemark fürs Weiterkommen benötigt. "Wir sind wieder drin in unserer Gruppe", sagte Stojkovic. In der Tat. Und: Werden er uns sein Team Zweiter und Deutschland gewinnt seine Gruppe, gibt es dieses Duell im Achtelfinale.