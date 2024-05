Stöver wird Sport-Geschäftsführer beim SV Wehen Wiesbaden

Dem SV Wehen Wiesbaden ist eine namhafte Verpflichtung geglückt - abseits des Platzes. Uwe Stöver wird neuer Sport-Geschäftsführer beim künftigen Drittligisten.

Uwe Stöver wird künftig Sport-Geschäftsführer in Wiesbaden. IMAGO/Claus Bergmann

Stöver kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 57-Jährige war bereits von November 2007 bis März 2009 als Sport-Geschäftsführer für den Klub tätig. "Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, Uwe Stöver wieder für den SVWW zu gewinnen. Uwe und ich kennen uns bereits seit sehr vielen Jahren, und der Kontakt ist nie abgerissen. Wir wissen, was wir aneinander haben", sagt Markus Hankammer, Aufsichtsratsvorsitzender beim SVWW, in einer Klub-Mitteilung.

Stöver wird sein Amt schon am Samstag zum 1. Juni antreten. Zuletzt war der Ex-Profi bei Holstein Kiel tätig und war mitverantwortlich für den Bundesliga-Aufstieg der Störche. Schon im Herbst 2023 hatte er allerdings angekündigt, den Klub auf eigenen Wunsch zum Saisonende zu verlassen. Nun kehrt er in seine Heimat bei Mainz zurück und nimmt seinen neuen Job beim Drittligisten in unmittelbarer Nachbarschaft auf.

Stöver blickt auf viel Erfahrung zurück. Anfang der 2000er Jahre war er zunächst in unterschiedlichen Funktionen im Nachwuchsbereich bei Mainz 05 und beim 1. FC Kaiserslautern tätig. Nach seiner ersten Amtszeit im Management beim SVWW ging er zum FSV Frankfurt, den er zu einem etablierten Zweitligisten machte. Nach Stationen in verantwortlicher Position bei Holstein Kiel - seine erste Amtszeit an der Förde -, beim FCK und beim FC St. Pauli kehrte er im Oktober 2019 zurück nach Kiel.

Neuaufstellung der Geschäftsführung

"Einen besseren Abschluss meiner Zeit in Kiel hätte ich mir nicht erträumen können", sagt Stöver über die KSV, die kommende Saison in der Bundesliga spielen wird. "Jetzt blicke ich voller Vorfreude meiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer Sport beim SV Wehen Wiesbaden entgegen."

Die Herausforderungen bei den Hessen sind groß, nachdem die Relegation gegen Jahn Regensburg verloren ging. Der SVWW muss damit nach nur einem Jahr in der 2. Liga wieder absteigen und sich neu aufstellen.

Eine Neuaufstellung in der Geschäftsführung hat Stövers Anstellung ebenfalls zur Folge. Künftig wird Nico Schäfer die neu geschaffene Position des Vorsitzenden der Geschäftsführung übernehmen, zu der neben Stöver auch Paul Specht mit der Verantwortung für den Bereich Finanzen gehört. Die Stelle des Sportlichen Leiters, die der zu Darmstadt 98 gewechselte Paul Fernie besetzt hatte, wird abgeschafft.